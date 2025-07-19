Как и когда подкармливать розы: советы садовода

Выращивать розы не сложно, так как они не прихотливы в уходе. Из более 100 видов этого растения можно выбрать наиболее удобные для выращивания в конкретной почве. Однако для яркого цветения розы важно знать, как правильно ее удобрять. Подробнее о правилах подкормки розы — в материале URA.RU.
Как выглядит и растет роза
Роза — многолетнее растение из рода Шиповник, объединяющего примерно 100 различных видов. Окраска бутонов зависит от сорта и может быть красной, белой, желтой, розовой, темно-малиновой либо бордовой. Размеры кустов варьируются и в среднем их высота достигает 90 сантиметров. Однако существуют миниатюрные разновидности высотой 25–30 сантиметров, а также крупные плетистые формы с побегами, достигающими нескольких метров.
В отличие от однолетников, их не нужно высаживать заново каждый сезон, а некоторые виды растут на одном месте до 20–30 лет. И даже, если при неблагоприятных условиях их надземная часть отмирает, то корневая система продолжает расти и цвести.
Какие питательные вещества нужны розе
Азот считается одним из ключевых элементов питания для розы, обеспечивая их интенсивный рост и способствуя формированию зеленой листовой массы. Фосфор играет важную роль в процессах накопления и обмена энергии на клеточном уровне, а также способствует развитию мощной корневой системы.
Помимо этого, фосфор помогает своевременному созреванию цветков и повышает устойчивость побегов к зимним условиям. Для розы применение калийного монофосфата с содержанием фосфора позволяет добиться более обильного и продолжительного цветения.
Калий необходим многолетникам для формирования пышных соцветий и стимулирования продолжительного цветения. Этот элемент также повышает устойчивость растений к перепадам температур и помогает справляться с недостатком влаги.
Среди микроэлементов особое значение имеют железо, которое участвует в формировании хлорофилла и способствует лучшему усвоению азота, а также магний, обеспечивающий насыщенный зеленый оттенок листьев. Кроме того, для успешного развития многолетников требуется бор, который стимулирует закладку бутонов и способствует активному цветению.
Когда нужно подкармливать розы
Для пышного цветения летом розы подкармливают 3–4 раза каждые две недели. При этом во время цветения розы не подкармливают.
- Первую подкормку проводят в период, когда растение набирает бутоны (обычно — начало июня).
- Затем розы подкармливают перед началом.
- Третью подкормку проводят, когда розы отцветут.
- Последнюю летнюю подкормку проводят после повторного цветения кустов.
Чем подкармливать розы в июле
В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что в это время не следует забывать про азотное удобрение. Его можно изготовить из настоя навоза и настоя травы. По словам эксперта, это нужно для того, чтобы розы получили полный комплекс удобрений, витаминов и питания, а не только азот.
«Напомню, что те растения, которые сейчас активно цветут, мы не подкармливаем. можно это делать в промежутке между цветением. Для этого отлично подойдет гумат калия: 2 ложки на 10 литров», — рассказала блогер.
Розы делятся на три группы:
- розы, которые отцвели
Чем подкармливать: 2 ст. ложки гумат калия развести на литр воды. Также можно использовать органическое удобрение: Аминоцимус, Михайловские, Вермикс и др.
- розы, которые зацветут в ближайшее время или цветут
Чем подкармливать: цветущие растения кормить нельзя.
- розы, которые зацветут через 1,5 недели и позже.
Чем подкармливать: настоем травы или навоза, разведенных с водой в соотношении 1:8, или Аминоцимусом, Вермиксом и др
Правила подкормки многолетников
Садовод отмечает, что совмещать корневые и внекорневые подкормки рекомендуется в вечернее время или в периоды пасмурной погоды, используя для полива лейку с насадкой-решеткой.
Светлана Самойлова советует для приготовления рабочего раствора растворить два колпачка универсального средства для подкормки в шести литрах воды. По словам специалиста, средство подходит для подкормки всех видов растений, включая хосты, которые широко используются как декоративно-лиственные многолетники. Эксперт акцентирует внимание на том, что полученный раствор эффективен как для внесения под корень, так и для опрыскивания по листу, что обеспечивает полноценную внекорневую подкормку большинства садовых культур.
Как еще ухаживать за розами
Светлана Самойлова советует обрезать все, что отцвело до первого листа, состоящего из пяти листовых пластин. Также можно еще раз провести замульчирование конским навозом. В жару эксперт рекомендует поливать розы дважды в неделю и перед подкормкой. Если есть саженцы, и погода не жаркая, лучше сажать сейчас, не откладывая на осень.
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