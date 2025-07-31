Путин наградил работников пермского стратегического завода

Сотрудники Соликамского магниевого завода получили госнаграды от президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент отметил заслуги жителей Пермского края
Президент отметил заслуги жителей Пермского края Фото:

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Соликамского магниевого завода (входит в горнорудный дивизион «Росатома»). Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

«Мастер отделения ОАО „Соликамский магниевый завод“ Анатолий Анкушин награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Заместитель главного инженера — начальник отдела Александр Дернов и начальник цеха Галина Мещурова получили медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — отмечается в документе.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом».

Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.

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Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Соликамского магниевого завода (входит в горнорудный дивизион «Росатома»). Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. «Мастер отделения ОАО „Соликамский магниевый завод“ Анатолий Анкушин награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Заместитель главного инженера — начальник отдела Александр Дернов и начальник цеха Галина Мещурова получили медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — отмечается в документе. ОАО «Соликамский магниевый завод» — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом». Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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