Путин наградил работников пермского стратегического завода

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Соликамского магниевого завода (входит в горнорудный дивизион «Росатома»). Это следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.
«Мастер отделения ОАО „Соликамский магниевый завод“ Анатолий Анкушин награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Заместитель главного инженера — начальник отдела Александр Дернов и начальник цеха Галина Мещурова получили медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — отмечается в документе.
ОАО «Соликамский магниевый завод» — одно из старейших магниевых производств в мире и ключевой российский производитель редкоземельных металлов. В 2022 году суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 89% акций предприятия в пользу государства, после чего управление перешло к структурам госкорпорации «Росатом».
Прошлый год компания закончила с убытком на сумму более 1 млрд рублей. Из долгов не удалось выбраться и в первом квартале 2025-го.
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