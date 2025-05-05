Путин объявил благодарность рабочему из Соликамска

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность старшему мастеру цеха ОАО «Соликамский магниевый завод» Андрею Цурике. Об этом говорится в документе на сайте правовой информации.
«Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. Объявить благодарность президента РФ Цурике Андрею Анатольевичу — старшему мастеру цеха ОАО „Соликамский магниевый завод“», — указано в документе.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин удостоил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет министра финансов Пермского края Екатерину Тхор. В указе говорится, что награду она заслужила за «многолетнюю безупречную государственную службу».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!