Путин объявил благодарность рабочему из Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник Соликамского магниевого завода получил благодарность от Путина
Сотрудник Соликамского магниевого завода получил благодарность от Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность старшему мастеру цеха ОАО «Соликамский магниевый завод» Андрею Цурике. Об этом говорится в документе на сайте правовой информации.

«Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. Объявить благодарность президента РФ Цурике Андрею Анатольевичу — старшему мастеру цеха ОАО „Соликамский магниевый завод“», — указано в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин удостоил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет министра финансов Пермского края Екатерину Тхор. В указе говорится, что награду она заслужила за «многолетнюю безупречную государственную службу».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность старшему мастеру цеха ОАО «Соликамский магниевый завод» Андрею Цурике. Об этом говорится в документе на сайте правовой информации. «Распоряжение президента Российской Федерации о поощрении за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. Объявить благодарность президента РФ Цурике Андрею Анатольевичу — старшему мастеру цеха ОАО „Соликамский магниевый завод“», — указано в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин удостоил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет министра финансов Пермского края Екатерину Тхор. В указе говорится, что награду она заслужила за «многолетнюю безупречную государственную службу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...