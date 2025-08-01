ВС РФ уничтожают украинские опорные пункты и зачищают села: карта боевых столкновений на 1 августа

В ночь на 1 августа было сбито 60 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Белгородской области. Также ВС РФ успешно продолжают наступление в зоне СВО. Карта СВО на утро 1 августа — в материале URA.RU.
Что происходит на фронте
Запорожский и донецкий фронт
В районе Степногорска и Плавни продолжаются активные боевые действия. Также в населенных пунктах Новоданиловка и Малая Токмачка фиксируются столкновения, стороны ведут встречные бои.
На Покровском направлении ведутся бои. ВС РФ закрепляются у населенного пункта Котлино. Также бои ведутся в Покровске, Александро-Калиново, Яблоновке и Щербиновке. Об этом сообщается в telegram-канале WarGonzo.
Часовоярское, Харьковское и Сумское направления
На Чавоярском направлении российские войска развивают наступление в районе населенного пункта Николаевка. А также продолжают движение в сторону населенного пункта Червоное.
На Харьковском направлении бои ведутся в Волчанске, у Купянска и Московки. Также вооруженное столкновение происходит в районе Соболевки.
На Сумском направлении бои ведутся у Кондратовки и в южной части Юнаковки. Также бои ведутся у Мирополья.
Попытки ВСУ пробиться в Червоную Диброву
За ночь сообщалось о более чем 20 попыток ВСУ пробить позиции ВС РФ у Червоной Дибровы в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.
Успехи ВС РФ
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ
Марочко сообщил об уничтожении трех украинских опорных пунктов у населенного пункта Среднее во время наступления Шандриголова в ДНР.
«Российские, наступая в районе Шандриголово в ДНР, уничтожили три опорных пункта противника у населенного пункта Среднее и заняли лесополосу», — заявил эксперт. Его слова также приводит ТАСС. Также он сообщил, что ВС РФ закрепились у населенного пункта Карповка и подготавливают плацдарм для наступления.
Российские войска зажали ВСУ
Для зачистки села Новоукраинка под Красноармейском ВС РФ зажали солдат ВСУ с двух сторон. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый.
«Одна у нас группа тогда сосредоточила нужное количество сил, вторая часть пошла через лесополосы, таким образом мы зажали в двух сторон наносили огневое поражение минометами, танками, дальнобойной артиллерией уничтожая живую силу и технику противника», — заявил Немудрый. Его слова приводит ТАСС.
Российский боец в одиночку сдерживал наступление ВСУ
Командир штурмовой роты добровольческого корпуса «Русь» с позывным Миссионер рассказал представителям СМИ, что боец этого подразделения с позывным Асыл в течение десяти суток в одиночку оборонял опорный пункт во время освобождения Часова Яра, находясь все это время без пищи и воды.
«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады», — сообщил командир.
Отражение атак БПЛА
Белгородская область
Сообщается о 31 сбитом беспилотнике ВСУ над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Гладков подтверждал атаку БПЛА, а также о двух раненых мирных жителях.
Ростовская область
Также поступала информация о сбитых БПЛА над Ростовской областью. Судя по информации Минобороны РФ, были перехвачены 12 беспилотников. Также о нападении сообщал и губернатор Юрий Слюсарь.
Краснодарский край
Помимо вышеперечисленных регионов, поступила информация о пяти БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом также сообщили в Министерстве обороны РФ.
Акватория Черного моря
Также сбиты БПЛА над акваторией черного моря. Их количество насчитывает четыре аппарата.
Воронежская область
В Воронежской области также произошла атака БПЛА, это также подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Судя по сводке Минобороны, сбиты три БПЛА над областью.
Липецкая область
Также поступила информация о сбитых БПЛА над территорией Липецкой области. Ранее губернатор Игорь Артамонов заявлял о введении режима «Угроза атаки БПЛА». Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках.
Тульская область
Поступила информация о двух сбитых беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Акватория Азовского моря
Над акваторией Азовского моря также были обнаружены и уничтожены украинские БПЛА. По информации Минобороны, был сбит один беспилотник.
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