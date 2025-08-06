Помощь СВО, казнь и борьба с ростом тарифов ЖКХ: что ЛДПР обещает свердловчанам перед выборами

В Свердловской области необходимо активнее помогать участникам СВО, бороться с ростом тарифов на ЖКХ и защищать жителей от преступников, пропагандируя, в том числе, ужесточение наказаний. Тех, кто распространяет наркотики, необходимо казнить. Это — тезисы из предвыборной программы кандидата в губернаторы от партии ЛДПР, депутата заксобрания Александра Каптюга. URA.RU рассказывает о них подробнее.
«Помощь фронту для Победы в СВО. Гуманитарные конвои, юридическая помощь семьям участников спецоперации», — обозначил Каптюг в первую очередь. Вторым пунктом является борьба с ростом тарифов ЖКХ и цен. Для этого он хочет внедрить контроль за превышением стоимости коммунальных услуг «на местах».
Три тезиса предвыборной кампании Александра Каптюга занимает защита населения от преступников. Для мошенников, наркоторговцев, педофилов и нелегальных мигрантов он предлагает ужесточить законодательство.
«Мошенники стали настоящим бедствием: только за прошлый год зафиксировано свыше миллиона случаев телефонного и интернет-мошенничества, каждый третий пострадавший — пенсионер. Совокупный ущерб превысил 14 млрд рублей», — рассказал кандидат. Для снижения количества пострадавших Каптюг предлагает работать с пожилыми людьми и повышать их информационную грамотность, а тех, кто распространяет наркотики, необходимо казнить. «Мы вышли из Совета Европы и мораторий на смертную казнь больше нас не сдерживает. Жестоко, но необходимо, чтобы покончить с наркобизнесом в стране», — объясняет Каптюг.
В сфере миграционной политики он предлагает усилить контроль над диаспорами. Александр Каптюг верит, что это исключит влияние на регион и Россию иностранных государств. Также он собирается защищать свердловчан от бюрократии и усилить контроль за реализуемой продукцией, чтобы снизить процент подделок.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Помимо Каптюга свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
Самым первым свою предвыборную программу представил Рант Краев (26 июня). В ней он обещает, в частности, развивать инфраструктуру для электромобилей, внедрить после СВО дроны в повседневную жизнь, например, чтобы лекарства оперативно попадали в самые отдаленные территории, улучшить состояние окружающей среды, показатели здоровья жителей Свердловской области.
В конце июля ее опубликовал и Паслер. Он предлагает составлять рейтинг свердловских мэров по качеству жизни населения. Всего в программе 18 блоков: планы по развитию здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизни свердловчан. Также Паслер предложил подключать муниципальные власти и управляющие компании к решению вопроса с безопасностью.
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