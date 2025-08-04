Суд в Челябинске утвердил срок в колонии бывшему топ-менеджеру по делу межрегиональной ОПГ

Челябинский облсуд 4 августа утвердил 5-летний срок в колонии бывшему инженеру МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска Сергею Белову. Жалоба его адвоката осталась без удовлетворения, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд с учетом позиции прокурора оставил приговор без изменений. Жалобу адвоката без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Белов был задержан в мае 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в получении взяток и мошенничестве. По версии следствия, он получал откаты от представителя ООО «НИТавто». За это компании оказывалось всеобщее покровительство при получении контрактов на поставку деталей. Также следователи выявили, что Белов помог директору ООО «Омега» похитить деньги у МУП «СОД». По приговору суда он был признан виновным и получил пять лет колонии строгого режима.
Подобные схемы с ООО «НИТавто» силовики выявили и в других регионах. В Екатеринбурге по делу о махинациях был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле.
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