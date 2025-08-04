Арестованный глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отрицает вину

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински отрицает свою вину. По неофициальным данным, ему могут вменять статью о покушении на убийство, а также в насилии над представителем власти. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Шахин Шыхлински содержится в екатеринбургском СИЗО-1. Свою вину в инкриминируемом преступлении он отрицает, — сказал собеседник агентства.
О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда Шыхлински вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. После этого его заочно арестовал Басманный районный суд Москвы.
Ранее был арестован сын Шыхлински, адвокат Мутвалы, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника спецназа, которого он сбил 1 июля. В тот же день сотрудники правоохранительных органов доставили на допрос Шыхлински-старшего, однако впоследствии отпустили без предъявления обвинения.
Интерес к Шыхлински возник на фоне масштабных задержаний представителей азербайджанской общины в Екатеринбурге. Как сообщало URA.RU, 27 июня, по неофициальной информации, силовые структуры провели обыски у 50 иностранных граждан. Впоследствии восемь человек, которых связывают с кланом Сафаровых, были помещены под стражу. Им предъявлены обвинения в покушениях на убийство и убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах.
Эти задержания вызвали международный резонанс: в Азербайджане отменили несколько концертов российских исполнителей, а позднее были задержаны граждане России. Более подробно об этой истории — в сюжете URA.RU.
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