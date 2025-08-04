Объяснена причина жестких постов Медведева в Telegram

Резкие публикации заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Telegram объясняются изменением дипломатической этики на Западе. Об этом сообщил URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов.
«К сожалению, на Западе понятие дипломатической этики стало умирать еще лет 10 назад. Особенно при Байдене оно ушло в прошлое. Связано это с тем, что глобализация была не заинтересована в укреплении национальных государств», — заявил Кнутов, уточнив, что Медведев использует резкую риторику в публичных заявлениях, чтобы говорить с западными политиками на понятном им языке. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
Кнутов объяснил, что глобализация способствовала снижению уровня подготовки управленческих кадров, поскольку управление постепенно переходило к транснациональным и международным структурам. По его словам, это негативно отразилось на качестве политических лидеров, приходящих к власти в западных странах. «Эти люди считают, что у них восемь жизней, одну они потеряют в ядерной войне, ничего страшного не случится. Поэтому у них такое спокойное отношение к этому», — отметил эксперт.
По его мнению, Медведев использует резкую риторику, чтобы донести мысль Западу куда понятнее. Эксперт сравнил эту стратегию с моделью «добрый и злой полицейский», где президент Владимир Путин выступает как сдержанный политик, а Медведев — как оппонент с более жесткой позицией. Эксперт уточнил, что в окружении президента США Дональда Трампа, по мнению эксперта, еще есть здравомыслящие политики и возможно, Медведеву потребуется скорректировать свою риторику в будущем.
С началом проведения Россией специальной военной операции на территории Украины риторика Медведева стала жестче. Ранее он вступил в перепалку с Трампом, заявив, что выставление главы США ультиматумы Москве и сокращение сроков для достижения перемирия увеличивают риски военного противостояния между странами. В ответ на это Трамп сообщил, что отдал распоряжение о переброске двух атомных подводных лодок к российским границам.
Кремль аккуратно отнесся к угрозам главы США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным на 4 августа, подлодки прибыли в назначенный регион дислокации. Подробнее о публичной ссоре Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
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