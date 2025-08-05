Арест, приговор, УДО: уголовное дело тренера из Екатеринбурга, который вышел на свободу

Екатеринбургский тренер по теннису Ражев вышел на свободу

05 августа 2025 в 18:44 Размер текста - 17 +

Николай Ражев освободился из колонии 5 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский тренер Николай Ражев, осужденный за домогательства к несовершеннолетней, вышел на свободу из исправительной колонии №10, куда попал в 2023 году. Вину в инкриминируемом деянии он не признал. За заслуженного тренера вступались сотни неравнодушных человек. За помощью защита обращалась к президенту РФ и главе Следственного комитета. URA.RU вспоминает историю уголовного дела. С чего все началось За Николая Ражева вступались десятки людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ражева задержали весной 2021 года. Это произошло после его ссоры с десятилетней девочкой, которую он выгнал с тренировки за нарушение дисциплины. Позже школьница заявила родителям, что тренер якобы трогал ее за грудь и ягодицы. В конце февраля суд заключил его в следственный изолятор. Но уже в марте его перевели под домашний арест. После этого защита обратилась к Владимиру Путину с просьбой вмешаться и прекратить уголовное преследование. «Просмотр видео показал, что никаких предосудительных действий со стороны Николая Ражева не было. Экспертиза установила отсутствие его ДНК на одежде предполагаемой потерпевшей. Психиатры установили у девочки синдром дефицита внимания. Очевидцы говорят, что после написания заявления она сказала: „Теперь вы все будете за мной бегать“», — говорил адвокат. Позже с аналогичной просьбой защита обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Разбирательство в суде Статья по теме Как осужденный за педофилию тренер Ражев отметил 86-летие в СИЗО В суд уголовное дело ушло в 2022-м в Чкаловском райсуде. Несколько раз судебные процессы прерывались из-за плохого состояния здоровья тренера — его забирали на скорой в больницу. В прениях защита указывала, что потерпевшая якобы хвасталась перед друзьями привлеченным к себе вниманием после этой темы. «Школьница считает, что на этом можно заработать. Также прокурор проигнорировал экспертизу, которая установила отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке», — говорил защитник Ражева. 2 октября 2023-го Ражева приговорили к двум годам лишения свободы. Также его обязали выплатить компенсацию потерпевшей в 150 тысяч рублей. Защита пыталась оспорить приговор, но не вышло. Ражева отправили в ИК-10. Прошение об УДО В июле этого года Ражев попросил освободить его условно-досрочно. Прошение рассматривалось в Свердловском облсуде. В инстанции в просьбе отказали — тренер остался в колонии. 5 августа срок пребывания за решеткой истек. Сейчас Ражеву 87 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский тренер Николай Ражев, осужденный за домогательства к несовершеннолетней, вышел на свободу из исправительной колонии №10, куда попал в 2023 году. Вину в инкриминируемом деянии он не признал. За заслуженного тренера вступались сотни неравнодушных человек. За помощью защита обращалась к президенту РФ и главе Следственного комитета. URA.RU вспоминает историю уголовного дела. Ражева задержали весной 2021 года. Это произошло после его ссоры с десятилетней девочкой, которую он выгнал с тренировки за нарушение дисциплины. Позже школьница заявила родителям, что тренер якобы трогал ее за грудь и ягодицы. В конце февраля суд заключил его в следственный изолятор. Но уже в марте его перевели под домашний арест. После этого защита обратилась к Владимиру Путину с просьбой вмешаться и прекратить уголовное преследование. «Просмотр видео показал, что никаких предосудительных действий со стороны Николая Ражева не было. Экспертиза установила отсутствие его ДНК на одежде предполагаемой потерпевшей. Психиатры установили у девочки синдром дефицита внимания. Очевидцы говорят, что после написания заявления она сказала: „Теперь вы все будете за мной бегать“», — говорил адвокат. Позже с аналогичной просьбой защита обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. В суд уголовное дело ушло в 2022-м в Чкаловском райсуде. Несколько раз судебные процессы прерывались из-за плохого состояния здоровья тренера — его забирали на скорой в больницу. В прениях защита указывала, что потерпевшая якобы хвасталась перед друзьями привлеченным к себе вниманием после этой темы. «Школьница считает, что на этом можно заработать. Также прокурор проигнорировал экспертизу, которая установила отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке», — говорил защитник Ражева. 2 октября 2023-го Ражева приговорили к двум годам лишения свободы. Также его обязали выплатить компенсацию потерпевшей в 150 тысяч рублей. Защита пыталась оспорить приговор, но не вышло. Ражева отправили в ИК-10. В июле этого года Ражев попросил освободить его условно-досрочно. Прошение рассматривалось в Свердловском облсуде. В инстанции в просьбе отказали — тренер остался в колонии. 5 августа срок пребывания за решеткой истек. Сейчас Ражеву 87 лет.