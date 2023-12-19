Как осужденный за педофилию тренер Ражев отметил 86-летие в СИЗО

«Верните мне мою свободу!»

19 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Николая Ражева скоро этапируют в исправительную колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургскому тренеру по теннису Николаю Ражеву, обвиненному в педофилии, 19 декабря исполнилось 86 лет. Вместо семейного застолья праздник он отметил в медчасти при СИЗО-1. Осенью его приговорили к двум годам колонии за педофилию. Сторона защиты пыталась добиться отмены приговора, но безуспешно. Скоро Ражева должны этапировать в ИК. О том, как тренер отпраздновал день рождения, URA.RU рассказала его адвокат Юлия Бузуева. Ражева перевели в больницу за сутки до его праздника. Он находится в четырехместной палате. Супруга тренера Нина рассказала, что вместе с ним — экс-директор института физкультуры Уральского федерального университета Евгений Шурманов, который подозревается в хищении. Николай Ражев с адвокатом Юлией Бузуевой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утро 19 декабря Ражев начал с зарядки. «Он старается делать ее каждый день, когда чувствует себя хорошо», — отметила Бузуева. В этот день она пришла к тренеру, чтобы передать поздравления от родных, друзей и тех, кто верит в невиновность Ражева. «Прежние сокамерники не смогли поздравить Николая Александровича, потому что он пока не видится с ними. Проблемы с давлением отступили. Но он продолжает кашлять», — поделилась защитница. Нина Ражева хотела прийти к супругу, но ее не пустили. «Сказали, что мест уже нет», — поясняла URA.RU женщина. Родные передали Ражеву гостинцы к празднику: конфеты, печенье, кофе, фрукты, сало и колбасу. Еще они хотели передать баночку красной икры, но она не разрешена в СИЗО. Бузуева отметила, что вместе с этим тренеру передали баул, с которым он сможет отправиться в колонию. «Сильно скучаю по родным и коллегам. Скучаю по лыжам и теннису. Верните мне мою свободу!» — передала слова Ражева Бузуева. Новость по теме Осужденный за педофилию свердловский тренер не смог выйти на свободу. Фото, видео Ражев продолжает отрицать свою виновность. Никто из семьи девочки, которая заявила о сексуальных домогательств тренера, после суда не выходил с ним на связь. «Что они хотели-то? Наверное, они своего добились», — якобы сказал Ражев адвокату. Кроме того, тренер давно не общался с коллегами — из-за страха, что у них могут начаться проблемы. О школе, в которой работал, сейчас Ражев ничего не знает. Все арестанты относятся к Ражеву хорошо. Они помогают ему: лечат и делятся едой. Сокамерники называют его «деда», добавила Бузуева. «Николай Александрович старается соблюдать режим, который был дома. И надеется на лучшее… Старается привыкнуть к новой обстановке. Начал читать новую книгу. Раньше не мог часто этим заниматься из-за тренерской деятельности. В пятницу (16 декабря) был на прогулке. Еще занимается имитацией набрасывания теннисного мяча и катания на лыжах», — резюмировала адвокат. Уголовное дело против Ражева возбудили после слов одной из бывших воспитанниц. Она обвинила его в сексуальном насилии. Судебное разбирательство шло с 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургскому тренеру по теннису Николаю Ражеву, обвиненному в педофилии, 19 декабря исполнилось 86 лет. Вместо семейного застолья праздник он отметил в медчасти при СИЗО-1. Осенью его приговорили к двум годам колонии за педофилию. Сторона защиты пыталась добиться отмены приговора, но безуспешно. Скоро Ражева должны этапировать в ИК. О том, как тренер отпраздновал день рождения, URA.RU рассказала его адвокат Юлия Бузуева. Ражева перевели в больницу за сутки до его праздника. Он находится в четырехместной палате. Супруга тренера Нина рассказала, что вместе с ним — экс-директор института физкультуры Уральского федерального университета Евгений Шурманов, который подозревается в хищении. Утро 19 декабря Ражев начал с зарядки. «Он старается делать ее каждый день, когда чувствует себя хорошо», — отметила Бузуева. В этот день она пришла к тренеру, чтобы передать поздравления от родных, друзей и тех, кто верит в невиновность Ражева. «Прежние сокамерники не смогли поздравить Николая Александровича, потому что он пока не видится с ними. Проблемы с давлением отступили. Но он продолжает кашлять», — поделилась защитница. Нина Ражева хотела прийти к супругу, но ее не пустили. «Сказали, что мест уже нет», — поясняла URA.RU женщина. Родные передали Ражеву гостинцы к празднику: конфеты, печенье, кофе, фрукты, сало и колбасу. Еще они хотели передать баночку красной икры, но она не разрешена в СИЗО. Бузуева отметила, что вместе с этим тренеру передали баул, с которым он сможет отправиться в колонию. Ражев продолжает отрицать свою виновность. Никто из семьи девочки, которая заявила о сексуальных домогательств тренера, после суда не выходил с ним на связь. «Что они хотели-то? Наверное, они своего добились», — якобы сказал Ражев адвокату. Кроме того, тренер давно не общался с коллегами — из-за страха, что у них могут начаться проблемы. О школе, в которой работал, сейчас Ражев ничего не знает. Все арестанты относятся к Ражеву хорошо. Они помогают ему: лечат и делятся едой. Сокамерники называют его «деда», добавила Бузуева. «Николай Александрович старается соблюдать режим, который был дома. И надеется на лучшее… Старается привыкнуть к новой обстановке. Начал читать новую книгу. Раньше не мог часто этим заниматься из-за тренерской деятельности. В пятницу (16 декабря) был на прогулке. Еще занимается имитацией набрасывания теннисного мяча и катания на лыжах», — резюмировала адвокат. Уголовное дело против Ражева возбудили после слов одной из бывших воспитанниц. Она обвинила его в сексуальном насилии. Судебное разбирательство шло с 2021 года.