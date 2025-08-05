«Противоречивые сигналы»: аналитик Юшков нашел несостыковки в планах Трампа снизить цены на российскую нефть

Со стороны США и их президента Дональда Трампа исходят противоречивые сигналы. Так ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал угрозы Трампа снизить цены на нефть еще на 10 долларов. Президент США таким образом хочет заставить Россию завершить СВО, однако все, что он делает сейчас, это поднимает цены на нефть, а не снижает. Свое мнение Игорь Юшков высказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Я думаю, что пока мы видим только противоречивые сигналы со стороны Соединенных Штатов», — заявил Игорь Юшков. Эксперт отметил, что это, скорее всего, одно из экспрессивных заявлений президента, которое нацелено на то, чтобы другие страны изменили внешнюю политику.
Юшков заявил, что снизить цену на нефть у Трампа не получится. «Кажется, что в пятницу он возьмет и опустит цену на 10 долларов за баррель. Но даже президент Соединенных Штатов не может понизить цены. Наоборот, все, что он пока делает, это толкает цены вверх, а не вниз», — прокомментировал эксперт.
Также он добавил, что если Трамп и снизит цены на российскую нефть, компании от этого ничуть не пострадают. «Для компаний российских это не принесет какой-то большой ущерб, потому что когда цена нефти снижается, в основном страдает государство, а не компания», — пояснил Юшков. Все это связано с тем, что когда цена снижается, то уменьшается налог на добычу полезных ископаемых. По словам эксперта, нефтегазовый комплекс составляет около 25% от федерального бюджета, в связи с этим, понижение дохода будет неприятным, но с этим можно будет жить. Это обусловлено наличием финансовых резервов и возможным сокращением расходов.
К тому же снижение цены на нефть — не только удар по России, но и по добыче нефти внутри самих США. Это обусловлено себестоимостью месторождений нефти. В случае снижения цен, Штатам будет невыгодно добывать нефть. Также Юшков отметил, что из-за этого уже были закрыты некоторые проекты, так как они становились нерентабельны.
Ранее Дональд Трамп угрожал снизить цены на нефть на 10 долларов. Этим действием президент Штатов попытался вынудить Россию прекратить СВО. После этого заявления он переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили пути прекращения вооруженного конфликта и вопросы двустороннего оборонного сотрудничества.
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