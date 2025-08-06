«Камера метров шесть»: в каких условиях содержится глава азербайджанской диаспоры на Урале в СИЗО

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински содержится в «одиночке» в СИЗО

06 августа 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Шахин Шыхлински попал в камеру после заочного ареста Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Попавший в одиночную камеру екатеринбургского следственного изолятора №1 глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински может получать передачи от родных. Его распорядок дня ничем не отличается от других арестантов, несмотря на пребывание в небольшой камере. URA.RU рассказывает, в каких условиях содержится Шыхлински под стражей. «В СИЗО-1 есть несколько спецпостов: 17-й, 21-й, 25-й и другие. Это коридор, где есть около десяти одиночных камер. Каждая камера метров шесть, наверное. Там есть кровать, унитаз, небольшой столик и полка. Есть маленькое окошко», — описал источник URA.RU в силовой среде. Так выглядел вход в корпус СИЗО с одиночными камерами Фото: книга «Екатеринбургский централ», автор Алексей Болковский По его словам, арестантов, попавших в одиночную камеру, тоже выводят гулять. «Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак и все по установленному распорядку. Отмечу, такие арестанты находятся под более жестким контролем», — добавил собеседник. Юрист, руководитель ассоциации «Правовая основа» Алексей Соколов добавил URA.RU, что Шыхлински могли поместить в «одиночку» для его безопасности. «В такие камеры помещают тех, кому может грозит опасность со стороны других лиц. Скорее всего, его защищают от других арестантов. Получать посылки от близких он может. Может и книги получать», — сказал Соколов, который и сам провел полгода в одиночной камере. В «одиночку» также попадают криминальные авторитеты, лица, которых задержали по «террористическим» статьям или чиновники, добавил третий источник в силовых структурах. «Если человек не соблюдает распорядок в СИЗО, то тоже может попасть в одиночную камеру или в карцер, там условия еще жестче», — заключил собеседник агентства. Новость по теме Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински арестовали О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. Столичный суд заочно арестовал Шыхлински. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU. Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахин — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавший в одиночную камеру екатеринбургского следственного изолятора №1 глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински может получать передачи от родных. Его распорядок дня ничем не отличается от других арестантов, несмотря на пребывание в небольшой камере. URA.RU рассказывает, в каких условиях содержится Шыхлински под стражей. «В СИЗО-1 есть несколько спецпостов: 17-й, 21-й, 25-й и другие. Это коридор, где есть около десяти одиночных камер. Каждая камера метров шесть, наверное. Там есть кровать, унитаз, небольшой столик и полка. Есть маленькое окошко», — описал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, арестантов, попавших в одиночную камеру, тоже выводят гулять. «Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак и все по установленному распорядку. Отмечу, такие арестанты находятся под более жестким контролем», — добавил собеседник. Юрист, руководитель ассоциации «Правовая основа» Алексей Соколов добавил URA.RU, что Шыхлински могли поместить в «одиночку» для его безопасности. «В такие камеры помещают тех, кому может грозит опасность со стороны других лиц. Скорее всего, его защищают от других арестантов. Получать посылки от близких он может. Может и книги получать», — сказал Соколов, который и сам провел полгода в одиночной камере. В «одиночку» также попадают криминальные авторитеты, лица, которых задержали по «террористическим» статьям или чиновники, добавил третий источник в силовых структурах. «Если человек не соблюдает распорядок в СИЗО, то тоже может попасть в одиночную камеру или в карцер, там условия еще жестче», — заключил собеседник агентства. О задержании Шыхлински стало известно 2 августа. По неофициальным данным, это произошло в Москве, когда он вышел из здания иностранного дипломатического представительства, где якобы последнее время скрывался. Столичный суд заочно арестовал Шыхлински. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия к сотруднику спецназа. Он отрицает вину, говорил источник URA.RU. Ранее был арестован адвокат Мутвалы Шыхлински — сын Шахин — по обвинению в применении насилия к силовику, которого он сбил 1 июля. В тот день оперативники доставили на допрос Шыхлински-старшего, а позже отпустили без предъявления обвинения. Вопросы к Шыхлински появились после массовых задержаний азербайджанцев в столице Урала. Как писало URA.RU, 27 июня, по неофициальным данным, силовики нагрянули к 50 иностранцам. После этого восьмерых, которых приписывают к клану Сафаровых, заключили под стражу. Фигурантов обвинили в покушении и убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Их задержание привело к международному скандалу. В Азербайджане отменили ряд концертов российских звезд, а после прошли задержания жителей РФ. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.