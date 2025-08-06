06 августа 2025

Что известно о деле, по которому разыскивают челябинского экс-губернатора Дубровского

Челябинского экс-губернатора разыскивают московские оперативники
Борис Дубровский разыскивается по уголовной статье
Борис Дубровский разыскивается по уголовной статье Фото:

МВД РФ объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Статья в карточке не уточняется, но, предположительно, бывшего главу региона ищут по делу о картельном сговоре. По этому же делу ранее были задержаны бывший и действующий министры дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, бизнесмены и иные чиновники. Что известно об уголовном деле — в материале URA.RU.

Первые подозрения

Подозревать в картельном сговоре Дубровского начали в 2018 году. Тогда он планировал вновь идти на выборы. Но проверка ФАС поставила крест на его карьере. Было выявлено, что глава региона убил конкуренцию на рынке дорожно-строительных работ. Все контракты уходили «ручным» фирмам. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление.

Семь лет спустя

Потеряв шансы на переизбрание и находясь под постоянным давлением со стороны силовиков, Дубровский принял решение скрыться. Но его действия громким эхом ударили по чиновникам в 2025 году. Были задержаны бывший и действующий министры дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, бизнесмены Александр Зырянов и Константин Зарипов, чиновники областного миндора. Силовики буквально «разобрали» министерство. На менеджеров и бизнесменов возбудили уголовные дела по факту растраты. Предварительно, преступления совершались в период, когда областью руководил Дубровский.

Следствие ведет Москва

Всех фигурантов этапировали в Москву. Там их отправили в СИЗО, где они остаются до сих пор. Розыском Дубровского также занимаются столичные оперативники. По крайней мере в базе данных для обратной связи указан московский номер.

Фигуранты-беглецы

Одним из тех, кто проходит по делу о растрате, является бизнесмен Сергей Вильшенко. Он, так же как и Дубровский, находится в розыске. Не исключено, что список беглецов будет пополняться. Представители семьи Дубровского со СМИ не общаются.

