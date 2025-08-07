В Екатеринбурге отпустили из СИЗО налоговика, которому дал взятку известный автохам

Суд перевел под домашний арест сотрудника ФНС из Екатеринбурга Меликсетяна

В Екатеринбурге выпустили из следственного изолятора сотрудника налоговой службы Артура Меликсетяна, который обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от автохама Сергея Красуцкого. Сведения подтверждаются картотекой Свердловского областного суда, где 7 августа прошла апелляция по этому делу. О задержании Меликсетяна стало известно в конце мая. Его родные не верят, что мужчина мог совершить преступление. Они считают, что их близкого могли подставить. «Артур давно работает в налоговых органах. И, судя по тому, как живет, никакой взятки не было. Он живет в моей квартире, машина у него одна с 2010 года», — говорила URA.RU мама Меликсетяна во время избрания меры пресечения в суде. Тогда у Артура была только одна статья УК РФ. Позже, как стало известно URA.RU, силовики дополнили обвинение, вменив ему посредничество во взятке в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Меликсетян будет под домашним арестом до 27 сентябре, уточнили URA.RU в облсуде. Как писало URA.RU, Красуцкого задержали 28 мая. За день до этого он убегал от силовиков, которым пришлось открыть огонь по его машине, чтобы поймать. Во время погони он получил ранение в ногу и попал в больницу. Оттуда его доставили в суд для избрания меры пресечения (получил домашний арест). Свою вину Сергей признал. Красуцкий не раз становился героем новостей. К примеру, в 2020-м СМИ писали, что он вышел из своего Mercedes и разбил клюшкой Hyundai Sonata, перевозивший COVID-мазки. Красуцкий посчитал, что ему не уступили дорогу, хотя водитель ехал по главной и не должен был уступать. В прошлом году Красуцкий засветился на видео с избиением мужчины на Малышева, 71. В драке также участвовали криминальные бойцы Шаман и Маруня. Подробнее об этой истории можно почитать в этом материале.

