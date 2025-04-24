Сын свердловского бизнесмена получил статью после драки с криминальным бойцом. Видео

24 апреля 2025 в 17:42 Размер текста - 17 +

Конфликт между семьей коммерсанта и бойцом произошел прошлым летом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге против сына предпринимателя Вячеслава Немыкина — Ивана — возбудили уголовное дело после драки с участием бизнесмена Сергея Красуцкого и Евгения Маруняка, известного в криминальных кругах по прозвищу Маруня. Информацию URA.RU подтвердил сам Иван Немыкин. Возбуждено дело по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Вероятно, скоро оно уйдет в суд. Конфликт произошел 19 июня 2024 года на парковке рядом с «Золотым яблоком» на Малышева, 71. По словам адвоката Маруняка — Ангелины Малаховой, Немыкины якобы первыми бросились избивать Красуцкого. Позже к месту ЧП подъехали Антон Терехин (Шаман) и Маруняк. Последний вступился за Красуцкого, Шаман наблюдал за происходящим в стороне. Новость по теме Скандальный криминальный боец попал в колонию в Екатеринбурге После стычки Вячеслав Немыкин написал заявление в полицию об избиении. Ему проломили череп, в этом обвинили Маруняка и Красуцкого. При этом последний бил Немыкина еще до приезда Маруняка, поскольку был вынужден защищаться, уверяет его защита. «Свои удары Маруняк наносил в правую часть головы Немыкина, а Красуцкий в левую. При этом череп у Немыкина проломлен с левой стороны. Удары в ребра также наносил Красуцкий до прихода Маруняка. Вообще есть большие сомнения, действительно ли были такие тяжкие повреждения [у Немыкина], так как уже через неделю он покинул больницу», — заявила Малахова. Силовики возбудили против Красуцкого и Маруняка уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи объединили их в группу подельников. «Мы с этим не согласны. Да, Маруняк бил Немыкина, но в другие области, в которых не выявлены телесные повреждения. Его действия не образуют состав группы по этой статье, а если образуют, то побои (ст. 6.1.1 КоАП). Оценивая действия Немыкиных, прокуратура Октябрьского района, видимо, частично теряет зрение или заинтересована в исходе дела, в связи с чем активно не желает видеть признака группы, и наоборот. Хотя по видео отчетливо видно, что нападали на Красуцкого оба Немыкина, действовали они совместно и согласованно. А Красуцкий, который был вынужден обороняться, нанес Немыкину удары до прихода Маруняка именно в те места, где у Немыкина в последующем выявлены телесные повреждения», — заключила Малахова. Немыкин надеется, что суд разберется в истории правильно Фото: Илья Московец © URA.RU Иван Немыкин в беседе с URA.RU заявил, что их конфликт начался еще в 2023 году. «Тогда Красуцкий вместе с тремя мужчинами спортивного телосложения приехал к детсаду, куда я ежедневно отводил своих малолетних детей. Они заблокировали мою машину, вели себя агрессивно, высказывали угрозы и провоцировали меня на конфликт. Несмотря на оскорбления в адрес моей семьи — жены, детей и меня лично — я сознательно не пошел на эскалацию, потому что считаю недопустимым участвовать в подобных разборках на территории дошкольного учреждения», — отметил Иван. Инцидент, случившийся у «Золотого яблока» он прокомментировал так: «Я случайно встретил Красуцкого возле магазина. Подошел к нему, чтобы выяснить причины преследования и угроз у детсада. Вместо конструктивного разговора снова посыпались оскорбления и угрозы — не только в мой адрес, но и в адрес членов моей семьи. Я — мужчина и не мог не заступиться. Конфликт носил обоюдный характер. Что касается утверждения Красуцкого о травме в виде вывиха мизинца — я категорически не согласен с этим обвинением. Я не наносил ему телесных повреждений, и надеюсь, что разбирательство будет объективным и беспристрастным». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге против сына предпринимателя Вячеслава Немыкина — Ивана — возбудили уголовное дело после драки с участием бизнесмена Сергея Красуцкого и Евгения Маруняка, известного в криминальных кругах по прозвищу Маруня. Информацию URA.RU подтвердил сам Иван Немыкин. Возбуждено дело по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Вероятно, скоро оно уйдет в суд. Конфликт произошел 19 июня 2024 года на парковке рядом с «Золотым яблоком» на Малышева, 71. По словам адвоката Маруняка — Ангелины Малаховой, Немыкины якобы первыми бросились избивать Красуцкого. Позже к месту ЧП подъехали Антон Терехин (Шаман) и Маруняк. Последний вступился за Красуцкого, Шаман наблюдал за происходящим в стороне. После стычки Вячеслав Немыкин написал заявление в полицию об избиении. Ему проломили череп, в этом обвинили Маруняка и Красуцкого. При этом последний бил Немыкина еще до приезда Маруняка, поскольку был вынужден защищаться, уверяет его защита. «Свои удары Маруняк наносил в правую часть головы Немыкина, а Красуцкий в левую. При этом череп у Немыкина проломлен с левой стороны. Удары в ребра также наносил Красуцкий до прихода Маруняка. Вообще есть большие сомнения, действительно ли были такие тяжкие повреждения [у Немыкина], так как уже через неделю он покинул больницу», — заявила Малахова. Силовики возбудили против Красуцкого и Маруняка уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следователи объединили их в группу подельников. «Мы с этим не согласны. Да, Маруняк бил Немыкина, но в другие области, в которых не выявлены телесные повреждения. Его действия не образуют состав группы по этой статье, а если образуют, то побои (ст. 6.1.1 КоАП). Оценивая действия Немыкиных, прокуратура Октябрьского района, видимо, частично теряет зрение или заинтересована в исходе дела, в связи с чем активно не желает видеть признака группы, и наоборот. Хотя по видео отчетливо видно, что нападали на Красуцкого оба Немыкина, действовали они совместно и согласованно. А Красуцкий, который был вынужден обороняться, нанес Немыкину удары до прихода Маруняка именно в те места, где у Немыкина в последующем выявлены телесные повреждения», — заключила Малахова. Иван Немыкин в беседе с URA.RU заявил, что их конфликт начался еще в 2023 году. «Тогда Красуцкий вместе с тремя мужчинами спортивного телосложения приехал к детсаду, куда я ежедневно отводил своих малолетних детей. Они заблокировали мою машину, вели себя агрессивно, высказывали угрозы и провоцировали меня на конфликт. Несмотря на оскорбления в адрес моей семьи — жены, детей и меня лично — я сознательно не пошел на эскалацию, потому что считаю недопустимым участвовать в подобных разборках на территории дошкольного учреждения», — отметил Иван. Инцидент, случившийся у «Золотого яблока» он прокомментировал так: «Я случайно встретил Красуцкого возле магазина. Подошел к нему, чтобы выяснить причины преследования и угроз у детсада. Вместо конструктивного разговора снова посыпались оскорбления и угрозы — не только в мой адрес, но и в адрес членов моей семьи. Я — мужчина и не мог не заступиться. Конфликт носил обоюдный характер. Что касается утверждения Красуцкого о травме в виде вывиха мизинца — я категорически не согласен с этим обвинением. Я не наносил ему телесных повреждений, и надеюсь, что разбирательство будет объективным и беспристрастным».