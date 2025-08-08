Путин провел небольшой саммит накануне встречи с Трампом: что он обсудил с лидерами пяти стран

Путин позвонил Лукашенко и обсудил итоги своей встречи со спецпосланником США
Путин поговорил по телефону с представителями пяти стран
Путин поговорил по телефону с представителями пяти стран Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президенты России и Беларуси — Владимир Путин и Александр Лукашенко — провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели итоги недавних переговоров Москвы со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Кроме того, российский лидер поговорил на этот счет с коллегами из Узбекистана, Китая и Казахстана, а также с премьером Индии Нарендрой Моди — он подробно ознакомил их с достигнутыми с американским главой Дональдом Трампом договоренностями по миру на Украине и о встрече с ним, которая, предварительно, пройдет 11 августа. Подробности каждого разговора главы РФ с западными коллегами — в материале URA.RU.

«Поражения у России не будет»: беседа с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего разговора обсудили итоги встречи со Стивеном Уиткоффом и последующую инициативу США о проведении мирных переговоров по украинскому кризису. Также они согласовали подходы к дальнейшему взаимодействию в международной повестке.

«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — заявил Лукашенко в ходе интервью после беседы.

Токаев и Путин обсудили по телефону не только Киев

Российский лидер позвонил главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и рассказал о ходе урегулирования украинского конфликта. Также стороны обсудили итоги недавних переговоров Москвы и представителя США в Кремле. В официальном сообщении казахстанских властей отмечается, что, помимо прочего, Путин и Токаев обсудили динамику двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной повестки.

Беседа с лидером Узбекистана: Украина и вопросы партнерства

В ходе телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым глава РФ также поделился с коллегой оценкой беседы с Уиткоффом. Узбекский лидер выразил признательность за предоставленную информацию и подтвердил готовность своего государства поддерживать политико-дипломатические усилия по миру на Украине.

Во время беседы Мирзиеев и Путин также обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим, энергетическим и культурно-гуманитарным проектам. Обе стороны подтвердили свои намерения укреплять стратегическое партнерство и союзничество. 

Си Цзиньпин обсудил с Путиным участие в саммите ШОС

Глава России поговорил и с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации китайских СМИ, стороны подтвердили намерение продолжать укрепление двусторонних отношений. Кроме того, китайский лидер подчеркнул готовность страны и впредь содействовать дипломатическим усилиям по урегулированию украинского кризиса. Он также выразил одобрение текущему диалогу между РФ и Штатами. 

"Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС — прим. URA.RU) и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", — говорится в релизе пресс-службы Кремля.

Моди после разговора с Путиным заявил, что ждет его в Индии

Президент России поговорил по телефону с индийским премьером — стороны обсудили не только ситуацию вокруг украинского конфликта, но и реализацию двусторонней повестки. Обе стороны подтвердили свое стремление к дальнейшему укреплению особого стратегического партнерства. 

«У нас состоялся очень содержательный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за информацию о последних событиях на Украине... С нетерпением жду встречи с президентом Путиным в Индии в конце этого года», — заявил Моди.

Когда может пройти встреча Трампа и Путина

После переговоров российского лидера со Стивеном Уиткоффом стало известно о встрече первого с Дональдом Трампом. Предварительная дата встречи — 11 августа. Окончательное решение относительно локации переговоров пока не принято.

Кроме того, сообщается, что любые договоренности по урегулированию ситуации на Украине, которые могут быть достигнуты в ходе личной встречи Путина и Трампа, не снизят уровень угроз безопасности для России и ее граждан. В связи с этим глава РФ накануне беседы с американским президентом провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе него обсуждались вопросы региональной безопасности.

