09 августа 2025
08 августа 2025

В ХМАО водитель избежал наезда на животное, но перевернулся на обочину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Водитель не выбрал безопасную скорость движения
Водитель не выбрал безопасную скорость движения Фото:

В Белоярском районе (ХМАО) на 694-м километре трассы Уренгой — Надым — Советский иномарка улетела с дороги на обочину и перевернулась. Как сообщили в районной Госавтоинспекции, на дорогу выбежало дикое животное и водитель уходил от столкновения.

Водитель получил травмы
Водитель получил травмы
Фото:

«На 694-м километре автодороги Уренгой — Надым — Советский, водитель 1981 года рождения, по предварительным данным, управляя Toyota Camry, уходя от столкновения с диким животным, допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло опрокидывание автомобиля на обочину автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло вечером 6 августа.

Уточняется, что водитель выбрал небезопасную скорость движения и не успел среагировать на препятствие. Он получил травмы.

