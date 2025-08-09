В Белоярском районе (ХМАО) на 694-м километре трассы Уренгой — Надым — Советский иномарка улетела с дороги на обочину и перевернулась. Как сообщили в районной Госавтоинспекции, на дорогу выбежало дикое животное и водитель уходил от столкновения.
«На 694-м километре автодороги Уренгой — Надым — Советский, водитель 1981 года рождения, по предварительным данным, управляя Toyota Camry, уходя от столкновения с диким животным, допустил выезд на полосу встречного движения, вследствие чего произошло опрокидывание автомобиля на обочину автодороги», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло вечером 6 августа.
Уточняется, что водитель выбрал небезопасную скорость движения и не успел среагировать на препятствие. Он получил травмы.
