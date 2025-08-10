Компания «УКИКО», которой владеет отправленный под домашний арест «коммунальный король» Екатеринбурга, закидала арбитражный суд региона исками, ответчиком которых является Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». Так Старокожев пытается оспорить штрафы на три миллиона рублей за нарушение при обслуживании взятых в управление челябинских домов.
«Ответчик — Главное управление „ГЖИ Челябинской области. Экономические споры по гражданским отношениям. Дело находится в процессе рассмотрения“, — следует из сервиса СБИС. Таким образом „коммунальный король“ пытается оспорить не менее 10 штрафов на сумму около трех миллионов рублей.
Как следует из материалов суда, Госжилинспекция привлекла «УКИКО» к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами). Иски об оспаривании решений Госжилинспекции о привлечении управляющей компании Старокожева к административной ответственности начали поступать с 24 июля.
Ранее ФНС инициировала процедуру банкротства в отношении Старокожева. 5 августа в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия силовых структур у офиса управляющей компании «Народная» на Лукиных, 14. На следующий день предприниматель был задержан.
7 августа Центральный райсуд Челябинска отправил под домашний арест Старокожева — директора нескольких управляющих компаний, которого прозвали «коммунальным королем». Следственный комитет ходатайствовал о заключении Старокожева под стражу по делу о мошенничестве, но суд выбрал более мягкую меру пресечения. По данным следствия, 65-летний бизнесмен родом из Барнаула, имеет неоконченное высшее образование, состоит в браке и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Следствие проверяет компанию «УКИКО» на предмет хищения средств жильцов 558 домов в Челябинской области. По версии правоохранителей, с ноября 2024 по июль 2025 года управляющая организация, связанная со Старокожевыми, брала деньги за обслуживание, но работы не проводила. При этом жильцы исправно получали платежки с ложной информацией о выполненных услугах. Общий ущерб превысил 1 млн рублей — эти средства, по данным следствия, были незаконно израсходованы руководством компании. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
