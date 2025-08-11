11 августа 2025

В ЯНАО подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросток пересекал дорогу в положенном месте
Подросток пересекал дорогу в положенном месте Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) 17-летний юноша переходил улицу Юбилейную, спешившись с велосипеда. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, подростка в этот момент сбил автомобиль.

«В Тарко-Сале на улице Юбилейная водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении несовершеннолетнему пешеходу, который, спешившись с велосипеда, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошло столкновение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Авария произошла 11 августа. Подросток получил травмы и был госпитализирован.

Подросток шел по пешеходному переходу с велосипедом
Подросток шел по пешеходному переходу с велосипедом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) 17-летний юноша переходил улицу Юбилейную, спешившись с велосипеда. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, подростка в этот момент сбил автомобиль. «В Тарко-Сале на улице Юбилейная водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении несовершеннолетнему пешеходу, который, спешившись с велосипеда, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошло столкновение», — сообщается в telegram-канале ведомства. Авария произошла 11 августа. Подросток получил травмы и был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...