Подросток пересекал дорогу в положенном месте
В Тарко-Сале (ЯНАО) 17-летний юноша переходил улицу Юбилейную, спешившись с велосипеда. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, подростка в этот момент сбил автомобиль.
«В Тарко-Сале на улице Юбилейная водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении несовершеннолетнему пешеходу, который, спешившись с велосипеда, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошло столкновение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Авария произошла 11 августа. Подросток получил травмы и был госпитализирован.
Подросток шел по пешеходному переходу с велосипедом
