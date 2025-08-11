В пермских парках повторно отравят клещей

В Перми начался второй этап обработки городских лесов от клещей — работы затронут популярные места отдыха горожан. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«Стартовал второй этап противоклещевой обработки в пермских лесах. Специальные работы проводятся во всех шести участковых лесничествах, включая экологические тропы, зоны отдыха, открытые поляны и площадки для выгула собак. Обработка охватывает территории в радиусе 50 метров от популярных мест прогулок пермяков», — уточнили в пресс-службе администрации Перми.
Для обработки применяют сертифицированные препараты, безопасные для людей, животных и окружающей среды. Работы проводят только в сухую безветренную погоду — при дожде или сильном ветре их переносят.
Пермское городское лесничество рекомендует воздержаться от посещения обрабатываемых зон в день процедуры и 1-2 дня после. После возвращения в лес советуют ходить по центральным тропам, использовать репелленты и тщательно осматривать себя, детей и питомцев после прогулок.
Первый этап обработки проходил в мае. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей города в период активности клещей. Специалисты прогнозируют сохранение активности клещей вплоть до ноября.
С начала 2025 года клещи напали на 2 722 пермяков. Почти половина исследованных кровососов оказались заражены опасными инфекциями, включая боррелиоз и энцефалит.
