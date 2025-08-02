Пермяки массово страдают от укусов клещей

С начала 2025 года в Пермском крае зафиксировано 25 990 обращений в медорганизации по поводу укусов клещей, из них 4 267 случаев — среди детей. Почти половина исследованных клещей оказались заражены опасными инфекциями, включая боррелиоз и энцефалит. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 646 случаев, далее позицию удерживает Пермь — 2 722, Краснокамский городской округ — 1 701, Добрянский округ — 1 622, Березниковский округ — 1 321, Соликамский округ — 1 164», — сообщает ведомство.
По итогам 31-й недели сезона большинство укусов (64,2%) произошло в лесах, 26,1% — на садовых участках, 6,7% — во дворах домов. Лабораторные исследования показали, что 49,6% клещей заражены боррелиозом, 3,3% — эрлихиозом, 0,8% — энцефалитом.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить осмотры после прогулок. Особое внимание уделяется обработке территорий — с 1 марта 2025 года такие работы могут проводить только лицензированные организации.
Вакцинация остается главным способом защиты от клещевого энцефалита. Прививки доступны во всех медицинских учреждениях края.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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