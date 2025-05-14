Пермские парки и кладбища зачищают от клещей

В Перми продолжается противоклещевая обработка городских парков и кладбищ. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей города в период активности клещей. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Работы по акарицидной обработке выполнены на территории кладбищ, городских парков и скверов. Продолжается обработка городских лесов», — уточнили в пресс-службе администрации Перми.
По данным мэрии, акарицидная обработка проведена в ключевых зеленых массивах города, включая парки, скверы и сады. Среди них — парк культуры и отдыха «Балатово», скверы имени Ф.Э. Дзержинского, Олега Новоселова, сад 250-летия Перми в Дзержинском районе, а также бульвары по улицам Космонавта Леонова и Геологов, газон по проспекту Декабристов, парк у Андроновских прудов и другие объекты в Индустриальном районе. В Ленинском районе обработаны городская эспланада, Театральный сад, газоны по улицам Попова, Ленина, Петропавловской, сад имени Н.В. Гоголя и сквер Уральских добровольцев.
Завершена противоклещевая обработка на всех городских кладбищах, в том числе на кладбище в микрорайоне Кислотные дачи, Заозерском и Верхне-Муллинском кладбищах. Перед празднованием Троицы обработку проведут повторно
В дополнение к этому с 7 мая стартовала сезонная обработка городских лесов, которая продлится до 23 мая. Работы охватят все шесть участковых лесничеств Перми. По информации администрации, мероприятия направлены на минимизацию риска укусов клещей во время прогулок и отдыха на природе, что особенно важно в период массового посещения парков и лесных массивов.
Ранее на территории Перми уже проводились мероприятия по подготовке к весенне-летнему сезону: специалисты запускали городские фонтаны и устраняли последствия нашествия мышей на эспланаде, где грызуны повредили зеленые насаждения. Комплексная работа по благоустройству и санитарной обработке общественных пространств проводится ежегодно для обеспечения комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей города в период массового посещения парков и скверов.
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