Выборы губернатора пройдут 12—14 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловское отделение «Единой России» утвердило предвыборную программу врио губернатора региона Дениса Паслера. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на партийном съезде «единороссов» в «Екатеринбург-ЭКСПО». «В тот момент [общения с президентом РФ Владимиром Путиным] отчасти было страшновато, потому что задачи, которые стоят перед регионом, и та опора, в которую верит президент, она особенная. С учетом того, что людей много знаешь, здесь все связано с тобой, родители и родные. Конечно же, ответственность совсем другая, поэтому она для меня особая роль и миссия. Не только моя, но и ваша тоже — людей, представляющих регион», — признался после объявления решения Паслер. В поддержку Дениса Паслера с речами вышли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат регионального заксобрания Сергей Никонов и экс-премьер Алексей Воробьев — глава Штаба общественной поддержки Паслера. Программу члены свердловской ячейки ЕР приняли единогласно. Решение утвердил политический замгубернатора Олег Чемезов. Свою программу Паслер опубликовал в конце июля. Всего в программе 18 блоков: планы по развитию здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизни свердловчан. Также Паслер предложил подключать муниципальные власти и управляющие компании к решению вопроса с безопасностью. В частности, Паслер предлагает составить рейтинг свердловских мэров по качеству жизни населения. URA.RU публиковало его программу здесь. Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Помимо Паслера в выборах участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Краев же обещает развивать инфраструктуру для электромобилей, внедрить после СВО дроны в повседневную жизнь, например, чтобы лекарства оперативно попадали в самые отдаленные территории, улучшить состояние окружающей среды, показатели здоровья жителей Свердловской области. Оппонент от коммунистов Ивачев хочет вернуть право свердловчанам самим выбирать мэров, врачам — увеличить зарплаты. Управленческие округа, на которые поделена область, можно ликвидировать — так получится экономить по 420 миллионов рублей ежегодно. Каптюг предлагает ужесточить наказания для преступников. Тех, кто распространяет наркотики, и вовсе казнить. Также он предлагает активнее помогать участникам СВО, бороться с ростом тарифов на ЖКХ, укрепить контроль над диаспорами в рамках миграционной политики.

