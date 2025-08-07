Главный свердловский коммунист хочет вернуть демократию и экономить на чиновниках

Александр Ивачев опубликовал тезисы предвыборной кампании в Свердловской области
Александр Ивачев обещает отремонтировать треть школ в регионе
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Свердловчанам необходимо вернуть право самим выбирать мэров, врачам — увеличить зарплаты. Управленческие округа, на которые поделена область, можно ликвидировать — так получится экономить по 420 млн рублей ежегодно. С такими предложениями в своей предвыборной программе выступает кандидат в губернаторы от КПРФ, депутат заксобрания Александр Ивачев.

«Мы вернем людям отобранные за последние годы демократические права: право избирать глав городов и публичные слушания по градостроительным вопросам, отмененные „Единой Россией“», — говорится в программе коммуниста. Он также предлагает увеличить долю налогов, которые остаются в местном бюджете, вернуть больницы под контроль областного правительства, поднять зарплаты врачам и увеличить численность младшего медперсонала.

Для развития экономики Ивачев планирует приватизировать предприятия и национализировать сельскохозяйственные земли. Также он хочет отменить субсидии коммунальным компаниям и контролировать тарифы ЖКХ. Кроме этого, для поддержания бюджета Александр Ивачев усилит борьбу с коррупцией и нецелевым использованием выделенных областью денег. Еще коммунист собирается урезать количество региональных проектов, чтобы усилить поддержку соцсферы.

«За пять лет мы отремонтируем треть школ и детских садов в нашей области, которые находится в ужасающем состоянии и требует капитального ремонта, — обещает он.

Также Александр Ивачев собирается восстановить утраченные после развала СССР автотранспортные предприятия и улучшить межгородское сообщение. Он планирует инвестировать перераспределенные бюджетные деньги в ремонт спортобъектов для увеличения массовости спорта. По его программе в госсобственность вернут спортсооружения и дома культуры региона.

«Деньги для всех этих мер есть. Экономить будем на чиновниках и начнем с упразднения управленческих округов, которые съедают 420 миллионов рублей ежегодно», — подытожил Ивачев.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Пост стал вакантным после отставки Евгения Куйвашева 26 марта, возглавлявшего регион 12 лет. В этот же день президент Владимир Путин назначил врио губернатора Дениса Паслера.

Помимо Ивачева и Паслера («Единая Россия») в губернаторской гонке участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутат заксо Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). 

Самым первым свою предвыборную программу представил Краев — еще 26 июня. В ней он обещает, в частности, развивать инфраструктуру для электромобилей, внедрить после СВО дроны в повседневную жизнь, например, чтобы лекарства оперативно попадали в самые отдаленные территории, улучшить состояние окружающей среды, показатели здоровья жителей Свердловской области.

В конце июля программу опубликовал и Паслер. Он предлагает составлять рейтинг свердловских мэров по качеству жизни населения. Всего в программе 18 блоков: планы по развитию здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер жизни свердловчан. Также Паслер предложил подключать муниципальные власти и управляющие компании к решению вопроса с безопасностью.

Обнародовал программу и Каптюг. Он, в частности, предлагает ужесточить наказания для преступников. Тех, кто распространяет наркотики, и вовсе казнить. Каптюг также предлагает активнее помогать участникам СВО, бороться с ростом тарифов на ЖКХ, укрепить контроль над диаспорами в рамках миграционной политики. Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.

