Шедевры Пермской галереи через полтора года возвращаются из Екатеринбурга

Картины скоро снимут со стен музея в Екатеринбурге (архивное фото)
Картины скоро снимут со стен музея в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Знаковые произведения русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской художественной галереи возвращаются в музей. Полтора года они выставлялись в Екатеринбурге в рамках проекта «Пермское посольство».

«Полтора года произведения из обширного пермского собрания „гостили“ в Екатеринбурге и скоро возвращаются в Пермь. В экспозицию западноевропейского искусства в Центре „Эрмитаж-Урал“ было включено 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков. В экспозицию русского искусства Главного здания вошло 30 работ из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи», — сообщил Екатеринбургский музей изобразительных искусств в Telegram.

Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть произведения из пермской коллекции до 17 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская галерея и Екатеринбургский музей договорились о передаче ряда экспонатов в 2023 году. Проект реализовали на время переезда галереи в новое здание. Его должны открыть уже в этом году. 

