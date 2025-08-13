Шедевры Пермской галереи через полтора года возвращаются из Екатеринбурга

Знаковые произведения русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской художественной галереи возвращаются в музей. Полтора года они выставлялись в Екатеринбурге в рамках проекта «Пермское посольство».
«Полтора года произведения из обширного пермского собрания „гостили“ в Екатеринбурге и скоро возвращаются в Пермь. В экспозицию западноевропейского искусства в Центре „Эрмитаж-Урал“ было включено 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков. В экспозицию русского искусства Главного здания вошло 30 работ из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи», — сообщил Екатеринбургский музей изобразительных искусств в Telegram.
Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть произведения из пермской коллекции до 17 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермская галерея и Екатеринбургский музей договорились о передаче ряда экспонатов в 2023 году. Проект реализовали на время переезда галереи в новое здание. Его должны открыть уже в этом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.