Тюменскую область накроет градовой ливень

Непогода продлится до 13 августа
На юге Тюменской области во второй половине дня 12 августа ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/c. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». По прогнозам синоптиков, 13 августа погода в регионе будет такой же.
«Внимание: на юге Тюменской области в ближайшие два часа с сохранением до конца дня 13 августа ожидаются: ливень, очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — указано в сообщении telegram-канала.
По прогнозам синоптиков, регион также накроют грозы. Местами ожидается крупный град.
