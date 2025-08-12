12 августа 2025

Тюменскую область накроет градовой ливень

В Тюменской области 12 и 13 августа ожидаются ливни, град и сильный ветер
Непогода продлится до 13 августа
Непогода продлится до 13 августа

На юге Тюменской области во второй половине дня 12 августа ожидаются ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/c. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». По прогнозам синоптиков, 13 августа погода в регионе будет такой же. 

«Внимание: на юге Тюменской области в ближайшие два часа с сохранением до конца дня 13 августа ожидаются: ливень, очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более», — указано в сообщении telegram-канала.

По прогнозам синоптиков, регион также накроют грозы. Местами ожидается крупный град.

