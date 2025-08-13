Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями

Уиткофф допустил территориальные уступки от Украины
Уиткофф допустил территориальные уступки от Украины

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поддержал предложение о военно-политическом контроле России над освобожденными территориями Украины. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

«По имеющимся данным, посланник Трампа Стив Виткофф поддерживает эту идею», — сообщила газета, говоря о военно-политическом контроле России над освобожденными территориями Украины. Там же уточнили, что подобная идея может быть озвучена до встречи на высшем уровне между Россией и США.

В начале августа Уиткофф приезжал в Москву. Он посещал столицу РФ с рабочим визитом. Со спецпосланником встретился глава страны Владимир Путин

После того как Уиткофф уехал из России, глава США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским коллегой. Переговоры были объявлены на 15 августа. Состоится диалог на Аляске. 

Площадкой стал крупнейший город штата — Анкоридж. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.

Президента Украины Владимира Зеленского на переговорах быть не должно. При этом в Европе уже допустили уступки от Киева. Подробнее об изменчивой позиции Зеленского — в материале URA.RU.

