Фигуранты дела «ларечной ОПГ» в Челябинске остались в изоляторе

Фигуранты дела так называемой «ларечной ОПГ» в Челябинске в лице некогда занимавшего пост советника мэра города Петра Конарева, и экс-менеджеров МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко остались в СИЗО до 14 ноября. О продлении меры пресечения URA.RU сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда Челябинска. Любимов и Левченко находятся в изоляторе с лета 2022 года, Конарев — с осени 2022 года.
«Ходатайства адвокатов и подсудимых об избрании домашнего ареста было отклонено. Постановлением суда срок в СИЗО продлен на три месяца, то есть до 14 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Единственный из группы, кто избежал изолятора — это Артем Кочедыков. Он находится под запретом определенных действий.
URA.RU связалось с адвокатом Конарева — Аллой Брагиной. По ее словам, суд при вынесении решения, как и прежде, обосновывает необходимость продления самой жесткой меры пресечения лишь тяжестью преступления. Якобы, подсудимые, понимая тяжесть вменяемого обвинения и зная, какие последствия могут наступить, теоретически могут скрыться от суда, если будут находиться на свободе.
«Все наши доводы, по-прежнему либо оставлены без внимания, либо им не дано надлежащей оценки. Нами было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения препятствий при его рассмотрении. Судом эти ходатайства были оставлены открытыми. То есть суд, на мой взгляд, поступил несколько неверно. В моем понимании, он сначала должен был решить, а может ли вообще дальше рассматриваться это дело, а потом уже решать вопрос о продлении срока содержания под стражей», — отметила Брагина.
Адвокат Михаил Кириенко в разговоре с корреспондентом URA.RU поддержал слова коллеги. По его словам, сторона защиты не понимает, как участвовать в процессе. В деле, по мнению адвоката, множество дыр, которые препятствуют вынесению любого решения. Поэтому ими и были заявлены ходатайства о возврате дела прокурору и изменении меры пресечения. Но все просьбы были отклонены. А срок меры пресечения продлен без каких-либо оснований.
Зачистка в МКУ «Городская среда» началась летом 2022 года. Были задержаны бывший руководитель учреждения Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. Их обвинили в получении взяток с владельцев торговых киосков. По версии следствия, за это они давали им «крышу», помогали с проверками полиции. Позже в деле появился еще один фигурант в лице Вадима Левченко. К осени правоохранители располагали информацией, что за всем этим стоял Петр Конарев, некогда приближенный мера Челябинска Натальи Котовой. Его задержали в сентябре на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался добраться до аэропорта «Кольцово».
Помимо основных участников так называемой ОПГ силовики установили посредников, через которых передавались деньги. Были задержаны Артем Марков, Артем и Виктория Кочедыкова. Все они согласились на сделку со следствием. И если позднее Кочедыков отказался от показаний (сделку аннулировали, и он присоединился к Конареву, Любимову и Левченко на скамье подсудимых — прим. URA.RU), то его жена и Марков остались верны показаниям. По итогу Кочедыкову судили отдельно и назначили шесть с половиной лет условного лишения свободы. Марков же вовсе освободили от ответственности. Также досудебное соглашение было заключено с Грезевым. Он, как и Кочедыкова, получил «условку» в семь с половиной лет.
В качестве свидетелей по делу проходят торговцы и предприниматели, которые по мнению следствия, платили ОПГ. По словам адвокатов, сейчас они отказываются от показаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!