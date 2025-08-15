Путин возложил цветы к мемориалу летчикам Советского Союза и США в Магадане

Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане (архивное фото)
Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин в Магадане возложил цветы к мемориалу героям «Героям АлСиба», почтив память советских и американских летчиков, участвовавших в перегоне боевых самолетов во время Второй мировой войны. Об этом пишет telegram-канал Zvezdanews.

«Президент почтил советских и американских летчиков. За годы [Второй мировой] войны они перебросили по АлСибу почти восемь тысяч самолетов.», — говорится в сообщении Zvezdanews.

В ходе церемонии возложения цветов дирижер штаба Восточного военного округа исполнил на трубе произведение Льва Гурова «Тишина». Примечательно, что Владимир Путин возлагает цветы к мемориалу, посвященному российско-американскому взаимодействию в период Второй мировой войны, непосредственно накануне встречи с Дональдом Трампом, которая пройдет на Аляске.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU. В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.

