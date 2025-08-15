Трамп вылетел на Аляску, США объявили состав делегации: онлайн-трансляция подготовки к саммиту

На военном объекте Элмендорф-Ричардсон, расположенном в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа запланирована первая за последние шесть лет встреча между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры стартуют в 22:00 по московскому времени и будут продолжаться до утра. Основное внимание в ходе саммита будет уделено вопросам урегулирования ситуации на Украине, вопросам экономического взаимодействия, а также вопросам, связанным с контролем над вооружениями. Подробности о ходе саммита — в онлайн-трансляции URA.RU.
15:36 Трамп заявил, что в случае отсутствия ощутимого прогресса по вопросу Украины на предстоящем саммите в Аляске, Россию ожидают серьезные экономические санкции. Он также отметил, что гарантии безопасности для Украины возможны.
15:35 Дональд Трамп выразил мнение, что Россия проявляет интерес к экономическим возможностям США. Он также сообщил, что его предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске приведет к определенным результатам. Об этом президент США сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.
15:32 Трамп покинул резиденцию в Вашингтоне и отправился на авиабазу Эндрюс. Его самолет вылетел в 07:31 по местному времени (12:31 по времени Великобритании). Об этом информирует телеканал Sky News.
15:30 Президента США Дональда Трампа на визите в Аляску будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент, а также директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. В состав делегации также включены специальный представитель президента Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, руководитель аппарата администрации президента Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.
15:26 Дональд Трамп намерен сам приветствовать российского лидера Владимира Путина по прибытии на Аляску. Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации президента США.
