Российский борт №1, на котором предположительно находится президент России Владимир Путин, вылетел из Магадана. Самолет направляется в Анкоридж, где пройдет встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом следует из данных Flightradar.
«Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Время в пути составляет примерно 4 часа», — следует из данных сервиса.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.