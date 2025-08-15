Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж

Расчетное время прибытия в Анкоридж примерно 4 часа
Расчетное время прибытия в Анкоридж примерно 4 часа
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Российский борт №1, на котором предположительно находится президент России Владимир Путин, вылетел из Магадана. Самолет направляется в Анкоридж, где пройдет встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом следует из данных Flightradar.

«Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж. Время в пути составляет примерно 4 часа», — следует из данных сервиса.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта. Подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.

