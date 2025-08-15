Лицом к лицу на Аляске: главные игроки саммита Путина и Трампа

На Аляске 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Для переговоров о ключевых вопросах в состав делегаций обеих стран вошли самые значимые фигуры внешнеполитического и экономического блока, а также спецпредставители, курирующие стратегические направления. Подробнее о главных членах обеих делегаций, их профессиональном и жизненном пути, влиянии на международную повестку в материале URA.RU.
Россия
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится на своем посту с 2004 года. Он кардинально изменил ландшафт отечественной дипломатии. Родился 21 марта 1950 года в Москве, окончил МГИМО. Прошел путь от стажера посольства СССР на Шри-Ланке до главы постоянного представительства России при ООН.
Много лет занимает пост министра, сыграл центральную роль в подготовке ключевых договоров между Россией и зарубежными странами, лично участвовал в переговорах по гарантиям безопасности, минским соглашениям и перезагрузке отношений с США. Отличается остротой суждений и дипломатическим стилем, признается одним из самых авторитетных переговорщиков. Награжден орденом Святого Андрея Первозванного и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Юрий Ушаков
Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков. Свою должность занимает с 2012 года. Тонко чувствует нюансы российско-американских отношений, поскольку в течение десяти лет был послом России в США (1998–2008).
Эксперт по евроатлантической политике, ранее возглавлял диалог с ОБСЕ и курировал вопросы взаимодействия с ООН. Владеет английским и датским языками. Кавалер множества государственных наград, дипломат с широким кругозором.
Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов. Находится на своем посту с мая 2024 года, ранее первый вице-премьер и министр экономического развития. Родился в Москве в 1959 году, доктор экономических наук.
Занимался научной работой, консультировал правительство по вопросам макроэкономической политики, инициатор налоговых реформ, ответственный за крупные инфраструктурные проекты. Назначение на оборонный пост объясняется необходимостью интеграции экономики и оборонного комплекса. Отличается системным подходом и внимательностью к деталям.
Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов. Занимает должность с 2011 года. Признанный архитектор фискальной политики страны. Родился в 1963 году в Москве, финансы изучал в Московском финансовом институте. Прошел путь от ведущего экономиста до главы министерства, многие годы работает на руководящих позициях.
Известен жестким контролем за бюджетными расходами, регулярным внедрением новых налоговых инструментов, акцентом на стабильности рубля и ресурсах государственных резервов. Участвует в работе МВФ, БРИКС и национальных фондов. Любит мотоциклы и подводную охоту, преподает в Финансовом университете.
Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Родился в 1975 году в Киеве, окончил Стэнфорд и Гарвард. Начинал карьеру в Goldman Sachs, McKinsey, руководил крупными инвестиционными фондами.
Под его руководством РФПИ стал главным оператором по привлечению иностранных инвестиций, участвовал в международных проектах, включая производство вакцины «Спутник V». Получил ряд наград, член деловых советов по БРИКС и АТЭС. Известен установлением прямых контактов с бизнес-элитой США и других стран.
США
Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио. Советник по национальной безопасности. Родился 28 мая 1971 года в семье кубинских иммигрантов, образование получил во Флориде и Майами. Рано начал политическую карьеру, работал в городской администрации, затем перешел в Палату представителей Флориды, где стал спикером.
Зарекомендовал себя как консервативный сенатор, участвовал в президентской гонке 2016 года. Назначен госсекретарем и советником Трампа в 2025 году. Считает своей задачей защиту национальных интересов США и поддерживает жесткий курс в отношении России.
Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Специалист по макроэкономике. Родился в 1962 году в Южной Каролине, окончил Йель. Работал у инвестора Джима Роджерса и трейдера Джорджа Сороса, основал собственные хедж-фонды, преподавал в Йельском университете.
Считается одним из лучших управляющих в отрасли, активно участвовал в экономических инициативах штаба Трампа. Был назначен на должность министра финансов в 2025 году, поддерживает антироссийские санкции и ограничения на китайские товары.
Говард Лютник
Министр торговли США и глава крупнейших финансово-инвестиционных компаний Cantor Fitzgerald и BGC Group Говард Лютник. Родился и сделал карьеру в финансовом секторе сразу после колледжа.
С конца 1990-х активно продвигал электронные платформы, создал систему поддержки после трагедии 11 сентября 2001 года. Один из ключевых сторонников экономической реформы Трампа. Курирует тарифную и торговую стратегию администрации, уделяет особое внимание цифровизации и инновациям.
Джон Рэтклифф
Директор ЦРУ, юрист, политик, преподаватель Джон Рэтклифф. Родился в 1965 году в штате Иллинойс, учился в Университете Нотр-Дам и Южном методистском университете. Был мэром, прокурором, занимался вопросами кибербезопасности и антитеррористической деятельностью.
В Конгрессе работал над законодательством по обороне и разведке. С 2024 года руководит ЦРУ, занимает жесткую позицию по национальной безопасности и контролю за международными угрозами.
Стивен Уиткофф
Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, предприниматель в сфере недвижимости, финансист Стивен Уиткофф. Родился в 1957 году в Нью-Йорке. Занимался недвижимостью, основал Witkoff Group, активно инвестировал в коммерческие объекты по всему миру.
Был сопредседателем инаугурационного комитета Трампа, участвовал в работе по экономическому возрождению США и криптопроектах. В 2025 году несколько раз посещал Россию по специальным поручениям президента. В администрации Трампа стал одним из ведущих переговорщиков и доверенных лиц по вопросам международного диалога.
Пит Хегсет
Американский политик и бывший военный, министр обороны США с 25 января 2025 года Пит Хегсет. Родился 6 июня 1980 года в Миннесоте, окончил Принстон, получил степень магистра в Гарварде. Служил в Национальной гвардии, участвовал в операциях в Ираке и Афганистане, награждён медалями.
Руководил ветеранскими организациями Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Был военным консультантом Fox News и телеведущим. В 2024 году Трамп выдвинул Хегсета на пост главы Пентагона. Его назначение утвердили с перевесом в один голос. Женат, имеет семерых детей. Хегсет — автор нескольких книг о политике и военном деле.
