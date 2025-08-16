На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На встрече Путин и Трамп обсуждали варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине
На встрече Путин и Трамп обсуждали варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Президенты пожали руки после заявлений и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов», — сообщил корреспондент. Путин и Трамп выступили с заявлениями по итогам переговоров в формате «три на три».

Украина стала одним из основных вопросов на встрече. По итогам Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву. Трамп и Путин согласовали многие пункты касательно Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Президенты пожали руки после заявлений и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов», — сообщил корреспондент. Путин и Трамп выступили с заявлениями по итогам переговоров в формате «три на три». Украина стала одним из основных вопросов на встрече. По итогам Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву. Трамп и Путин согласовали многие пункты касательно Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...