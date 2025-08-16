На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа

Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Президенты пожали руки после заявлений и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов», — сообщил корреспондент. Путин и Трамп выступили с заявлениями по итогам переговоров в формате «три на три».
Украина стала одним из основных вопросов на встрече. По итогам Трамп заявил, что несмотря на критику готов ехать в Москву. Трамп и Путин согласовали многие пункты касательно Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.