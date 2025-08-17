Совместная поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле после саммита на Аляске стала свидетельством высокого уровня доверия между лидерами двух стран. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
«Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций», — заявил Дубинский. Его слова передает РИА «Новости».
По его мнению, этот жест демонстрирует готовность лидеров к конструктивному диалогу и может способствовать выстраиванию новых отношений между Россией и США. «Этим людям по пути», — добавил он.
Ранее Путин и Трамп провели переговоры на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
После переговоров, которые длились почти три часа Трамп пригласил Путина в свой бронированный автомобиль. Эксперты назвали необычным дипломатическим жестом, который поставил под сомнение изоляцию России на мировой арене. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.
