Победа здравого смысла и отмена изоляции: как в России отреагировали на итоги переговоров на Аляске

На Аляске прошла встреча на высшем уровне между Россией и США. Американский лидер Дональд Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10 и назвал Россию могучей державой. Российский лидер Владимир Путин также положительно высказался о прошедшем диалоге, назвав его очень хорошим.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также нашел положительные моменты в прошедшей встрече. По его словам, саммит восстановил полноценный диалог на высшем уровне между странами. Как отреагировали на переговоры Путина и Трампа другие россияне — в материале URA.RU.
Что принесла встреча
Медведев озвучил первые результаты
Россия и США восстановили механизм регулярных встреч на высшем уровне, сообщил Медведев. По его словам, переговоры лидеров прошли без ультиматумов и угроз, что позволило обсудить условия завершения конфликта на Украине.
Медведев отметил, что российский президент в ходе личного общения подробно ознакомил главу США с российскими условиями конца СВО. Он также подчеркнул, что почти трехчасовой разговор завершился отказом американской стороны от дальнейшей эскалации давления на Россию, по крайней мере на данный момент.
Зампред добавил, что переговоры на Аляске стали подтверждением возможности диалога между Москвой и Вашингтоном без предварительных условий и даже в условиях продолжающейся специальной военной операции. По итогам встречи обе стороны прямо обозначили, что ответственность за продвижение переговоров о прекращении военных действий возлагается на Киев и европейские страны.
Россия и США готовы к диалогу
По словам исполняющей обязанности директора Института США и Канады РАН Натальи Цветковой, сделанные заявления носили скорее символический и декларативный характер. Она отметила, что как Владимир Путин, так и Дональд Трамп продемонстрировали готовность к диалогу и заложили фундамент для последующих переговоров.
Цветкова подчеркнула, что наиболее важным результатом стало продолжение «челночной дипломатии» со стороны Трампа, который намерен поддерживать контакты между Москвой и столицами европейских государств. По ее мнению, тот факт, что Трамп не отказывается от такого подхода и не разрывает отношения, свидетельствует о существенном прогрессе.
Что можно было от этой встречи получить, оба лидера получили
Диалог прошел для двух сторон максимально конструктивно, заявил глава Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Я думаю, что все, что можно было от этой встречи получить, оба лидера получили», — заявил он РБК.
Россия, по его словам, сохраняет свои прежние позиции и продолжает участвовать в диалоге, не отказываясь от переговоров. Соединенные Штаты, в свою очередь, стремятся к достижению такого мира, который позволит им прекратить расходование ресурсов на политический проект, не приносящий ощутимых результатов. В связи с этим, Тимофеев подчеркнул, что итогами переговоров обе стороны могут быть удовлетворены и занести их себе в актив.
Санкции в ближайшее время введены не будут, по словам Тимофеева, в течение как минимум нескольких недель ситуация останется без изменений. Однако последующие действия будут во многом определяться ходом дальнейших переговоров.
Трамп не получил, чего хотел
С мнением Тимофеева не согласился политтехнолог и руководитель компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. Российская делегация, по его словам, на встрече продемонстрировала преимущество по сравнению с американской. Как отметил эксперт, Дональд Трамп, несмотря на свои публичные заявления, что переговоры прошли максимально успешно, выглядел скорее утомленным и разочарованным.
Основная задача президента США, по мнению Дубравского, заключалась либо в том, чтобы получить однозначный отказ и полностью выйти из процесса урегулирования ситуации на Украине — что позволило бы ему представить это как небольшую победу перед своим электоратом и заявить о сокращении налогов и расходов на внешние конфликты, — либо достичь значимого успеха в виде заключения соглашения. По всей видимости, Трамп рассчитывал подписать договоренность о перемирии или хотя бы получить обещание временного прекращения огня — будь то частичное или полноценное, на несколько месяцев или хотя бы на короткий срок. Однако ни одной из этих целей ему достичь не удалось.
Победа здравого смысла
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что состоявшиеся на Аляске переговоры свидетельствуют о торжестве прагматичного подхода. По его словам, российская сторона выдвигала подобные инициативы еще в 2021 году, задолго до начала конфликта на Украине.
Он не исключил вероятности проведения еще одной личной встречи между Путиным и Трампом до завершения текущего года. По его словам, подобный контакт может состояться на международных форумах, а его проведение считается необходимым для принятия важных решений.
Переход к новому этапу в российско-американских отношениях
Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча президентов России и США в Анкоридже прошла продуктивно и стала значимым этапом в подготовке новых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Он также отметил, что переговоры в Анкоридже стали историческим событием, обозначившим переход к новому этапу в отношениях между Россией и США.
Президенты договорились о гораздо большем, чем вынесли на публику
Президенты России и США по итогам прошедшей встречи достигли договоренностей, которые значительно шире официально озвученных. Такой прогноз в разговоре с URA.RU озвучил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
По словам эксперта, ключевым итогом переговоров стало то, что лидеры двух стран пришли к соглашению по ряду вопросов, которые пока не выносились на публичное обсуждение. Он добавил, что некоторые западные СМИ поспешили объявить встречу неудачной для американской стороны, однако ожидать немедленного перемирия было изначально нереалистично.
Семибратов уточнил, что реальный прогресс оценить можно будет только после организации второго саммита, о возможности которого уже ведутся консультации. По его словам, нынешняя встреча стала «огромным прорывом для мира», а заинтересованность Трампа в конструктивном диалоге с Россией очевидна.
На что на Украине и в Европе могут не рассчитывать
Прекращения огня на Украине «без условий»
Вариант прекращения огня на территории Украины без предварительного выдвижения условий, несмотря на прошедший в Анкоридже (Аляска) саммит президентов России и США, исключен. С таким мнением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Переговоры продемонстрировали приверженность России мирному, стабильному и справедливому урегулированию, также отметил Клишас. По его словам, в настоящее время актуальным становится вопрос формирования новой системы европейской и мировой безопасности. «На повестке новая архитектура европейской и международной безопасности и все должны это принять». — написал Клишас в своем telegram-канале.
Изоляция России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что прошедшая на Аляске встреча президентов окончательно опровергла утверждения об изоляции России на международной арене. Политик также отметил, что данное событие вызвало значительный интерес у мирового сообщества.
Грядущее саммиты
Вопрос трехстороннего саммита не обсуждался
Вопрос о проведении трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на данный момент не поднимался. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, после подведения итогов саммита на Аляске будет приниматься решение о дальнейших встречах.
Когда состоится следующая встреча Путина и Трампа
В настоящее время нет данных о дате проведения следующей встречи между Путиным и Трампом, проинформировал Ушаков. Помощник президента уточнил, что думать о новом этапе переговоров между лидерами двух стран можно будет после того как американский лидер пообщается со своими коллегами, чтобы обсудить итоги этой встречи.
Захарова раскритиковала западные СМИ
Западные СМИ помешались из-за визита президента Путина в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, они оказались в состоянии, которое она охарактеризовала как «помешательство, переходящее в полное безумие».
Захарова отметила, что резкая смена риторики зарубежных СМИ связана с противоречием между их прежней позицией и фактическим приемом, оказанным Владимиру Путину в Соединенных Штатах. По ее мнению, западная пресса ранее акцентировала внимание на попытках дипломатической и политической изоляции России, однако события в ходе визита главы государства продемонстрировали обратное.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.