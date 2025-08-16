16 августа 2025

Электромеханик затонувшего танкера взыскал с «Кама шиппинг» сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матросы затонувшего танкера обратились в суд с требованием о выплате зарплаты
Матросы затонувшего танкера обратились в суд с требованием о выплате зарплаты Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Вынесено первое решение о возмещении сотен тысяч рублей сотруднику затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212». Требование помощника электромеханика пермской компании «Кама шиппинг» Владимира Матвеева никто оспаривать не стал. Акт выступил в законную силу в августе, указано в судебных материалах.

«Требования Матвеева были удовлетворены. „Кама шиппинг“ обязали выплатить своему сотруднику задолженность по зарплате за период с декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года в размере 733,4 тысячи рублей, компенсацию за задержку выплаты — 75,1 тысячи и компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылается портал Properm.

Представитель «Кама шиппинг» в суде пояснял, что расчетные счета общества были арестованы. Поэтому не была начислена зарплата персоналу в декабре прошлого года. Именно тогда произошло ЧП с танкерами в Керченском проливе. В дальнейшем сотрудников отправили в отпуск, часть из которых оплачивать не нужно. Доводы ответчика были оставлены без внимания.

В суде сейчас рассматривают пять исков о задержке заработной платы, поданных моряками с «Волгонефти-212». Требование пострадавших поддерживает прокуратура. В общей сложности будет подано 32 исковых заявления на общую сумму, превышающую 7 млн рублей.

URA.RU рассказывало ранее, что с владельца затонувшего пермского танкера взыскали 49,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Судебное разбирательство инициировал Росприроднадзор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вынесено первое решение о возмещении сотен тысяч рублей сотруднику затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212». Требование помощника электромеханика пермской компании «Кама шиппинг» Владимира Матвеева никто оспаривать не стал. Акт выступил в законную силу в августе, указано в судебных материалах. «Требования Матвеева были удовлетворены. „Кама шиппинг“ обязали выплатить своему сотруднику задолженность по зарплате за период с декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года в размере 733,4 тысячи рублей, компенсацию за задержку выплаты — 75,1 тысячи и компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылается портал Properm. Представитель «Кама шиппинг» в суде пояснял, что расчетные счета общества были арестованы. Поэтому не была начислена зарплата персоналу в декабре прошлого года. Именно тогда произошло ЧП с танкерами в Керченском проливе. В дальнейшем сотрудников отправили в отпуск, часть из которых оплачивать не нужно. Доводы ответчика были оставлены без внимания. В суде сейчас рассматривают пять исков о задержке заработной платы, поданных моряками с «Волгонефти-212». Требование пострадавших поддерживает прокуратура. В общей сложности будет подано 32 исковых заявления на общую сумму, превышающую 7 млн рублей. URA.RU рассказывало ранее, что с владельца затонувшего пермского танкера взыскали 49,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Судебное разбирательство инициировал Росприроднадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...