Электромеханик затонувшего танкера взыскал с «Кама шиппинг» сотни тысяч рублей

Вынесено первое решение о возмещении сотен тысяч рублей сотруднику затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-212». Требование помощника электромеханика пермской компании «Кама шиппинг» Владимира Матвеева никто оспаривать не стал. Акт выступил в законную силу в августе, указано в судебных материалах.
«Требования Матвеева были удовлетворены. „Кама шиппинг“ обязали выплатить своему сотруднику задолженность по зарплате за период с декабря 2024 года по 16 апреля 2025 года в размере 733,4 тысячи рублей, компенсацию за задержку выплаты — 75,1 тысячи и компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей», — на делопроизводство ссылается портал Properm.
Представитель «Кама шиппинг» в суде пояснял, что расчетные счета общества были арестованы. Поэтому не была начислена зарплата персоналу в декабре прошлого года. Именно тогда произошло ЧП с танкерами в Керченском проливе. В дальнейшем сотрудников отправили в отпуск, часть из которых оплачивать не нужно. Доводы ответчика были оставлены без внимания.
В суде сейчас рассматривают пять исков о задержке заработной платы, поданных моряками с «Волгонефти-212». Требование пострадавших поддерживает прокуратура. В общей сложности будет подано 32 исковых заявления на общую сумму, превышающую 7 млн рублей.
URA.RU рассказывало ранее, что с владельца затонувшего пермского танкера взыскали 49,5 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Судебное разбирательство инициировал Росприроднадзор.
