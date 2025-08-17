В деле о пытках на свердловской мойке новые фигуранты: двое в бегах, третий арестован

Силовики объявили в розыск двух новых фигурантов по уголовному делу об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область). Кроме того, еще один подозреваемый был арестован, сказал источник URA.RU.
По данным агентства, в розыск объявлены Александр Беспалов и Сергей Рябов. По предварительным данным, оба ранее сотрудничали со следствием. «Что Беспалов, что Рябов приходили на допросы и давали показания, а потом пропали», — сказал собеседник URA.RU.
На прошлой неделе Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу еще одного предполагаемого фигуранта дела — Всеволода Чемезова. Он, по данным URA.RU, обвиняется в вымогательстве, которое совершено группой лиц. В следственном изоляторе мужчина пробудет минимум до 4 октября, уточнили в инстанции.
Об издевательствах на автомойке стало известно 22 февраля, хотя события произошли в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Там их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали.
Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Позже были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров, Артем Штука и предполагаемый лидер Александр Лачугин. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете URA.RU.
