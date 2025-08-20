Путин создает новый образ губернаторов

В России формируется новый образ женщин-губернаторов — «лидера-матери». Первой стала врио губернатора Еврейской Автономной области Мария Костюк, с которой президент Владимир Путин встретился 20 августа в Кремле.
«Я посмотрел, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране: у нас на 4,3 [процента] ВВП страны вырос, а у вас на 4,4 процента, по-моему. Это хороший показатель», — заметил президент.
Костюк призналась, что ей действительно «не стыдно было приходить» в Кремль. К президенту она пришла с программой развития региона. «Есть предложения. При вашей поддержке, думаю, все получится. Уже получается, и дальше получится, — отметила она. — Территория маленькая. Может быть, в рамках глобальных масштабов страны не сильно заметно. Но там тоже граждане России, они должны достойно жить».
Путин сразу обозначил главные проблемы: ремонт школ и строительство образовательных учреждений. По словам Костюк, капремонт идет «ударными темпами», рассматриваются варианты строительства новых школ.
«Мы начали реформирование с образования. Все говорят: начинать нужно с экономики. Может быть, это история женского взгляда – с образования, — отметила Костюк.
– Мы начали с детского сада, поменяли систему оплаты труда. Все говорили, что это очень дорого, что это нереально. У нас получается».
С образования, по словам Костюк, ее команда начала, потому что ситуация «действительно аховая», и подросткам нужно давать возможность учиться в родном регионе, получать здесь профессию и оставаться жить в области. «Если мы их задержим, мы покажем, что им это надо. Это прямой путь к развитию экономики. Мне все говорят, что надо привлекать [трудовые ресурсы]. Не вопрос — надо привлекать, но надо и своих удержать.
Надо, чтобы свои остались и чтобы свои ценили свою территорию. И это более чем сегодня помогает», — объяснила свою стратегию врио губернатора.
Костюк рассказала о плотной работе с ветеранами СВО, для которых запущен региональный проект «Время героев», названный «Доблесть Хингана» (в честь Малого Хинганского хребта, героической, по словам врио главы региона, территории). От них Костюк передала президенту привет.
Еще одна проблема, на которую обратил внимание Путин, — дефицит врачей. Костюк заверила, что ее команда также пытается решить этот вопрос. В том числе — через строительство арендного жилья. Первый дом со служебными квартирами для медиков уже строится, и в 2026 году его введут в эксплуатацию. «Самое главное, одна из ключевых тем закрепления специалистов — это, конечно, жилье», — заметил Путин.
Мария Костюк стала врио губернатора ЕАО 5 ноября 2024 года. Ранее она работала замгубернатора региона, в фонде «Защитники Отечества», а с началом президентской программы «Время героев» для участников СВО занималась этим направлением как замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
После ухода в мае 2024 года с поста губернатора ХМАО Натальи Комаровой она стала единственной женщиной, возглавившей регион. По словам руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, Костюк отличается от Комаровой — «она не настолько эмоциональна». «Костюк — мать погибшего на СВО героя, и это — дополнительная характеристика для администратора и политика. Она организованна, трудолюбива, умеет работать в команде, умеет строить команды. Кроме того, Костюк репутационно безупречна, она не падка на лесть, рациональна, умеет строить долгосрочные стратегии. Она знает регион изнутри.
Костюк – классический тип “лидера-матери”», — рассказал политолог.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что Костюк, как и вторая на сегодня женщина-губернатор Ирина Гехт, которая работала в правительстве Запорожской области, «попали в тенденцию, когда ставка делается на тех, кто связан с СВО, с новыми регионами». «Они демонстрируют высокий уровень компетенции, понимания материальной части. При этом имеют сильный характер, управленческую жесткость и адекватность. Это действительно сильные профессиональные женщины, — заключил Минченко.
