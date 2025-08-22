Мадуро объявил о наборе в ряды народного ополчения Венесуэлы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мадуро заявил, что в ряды народного ополчения могут вступить все желающие
Мадуро заявил, что в ряды народного ополчения могут вступить все желающие Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной кампании по переписи и набору добровольцев в ряды народного ополчения. По его словам, акция пройдет по всей стране в предстоящие выходные и направлена на укрепление Национального плана защиты суверенитета.

«Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии в Каракасе. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов и почти 16 тысяч баз народной обороны. Президент подчеркнул, что принять участие могут все желающие граждане, резервисты и действующие ополченцы.

Инициатива прозвучала после заявлений администрации США о возможной военной операции против Венесуэлы. Вашингтон отправил к берегам страны три военных корабля с четырьмя тысячами морских пехотинцев. Мадуро расценил эти действия как угрозу и подтвердил намерение мобилизовать около 4,5 миллионов ополченцев для защиты суверенитета.

Обострение ситуации вокруг Венесуэлы происходит на фоне президентских выборов, прошедших 28 июля 2024 года, на которых Николас Мадуро одержал победу с 51% голосов. После выборов США усилили давление на венесуэльские власти: госсекретарь Марко Рубио обвинил Мадуро в контрабанде наркотиков и заявил о непризнании его режима. США также направили военные корабли к берегам страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной кампании по переписи и набору добровольцев в ряды народного ополчения. По его словам, акция пройдет по всей стране в предстоящие выходные и направлена на укрепление Национального плана защиты суверенитета. «Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии в Каракасе. Его слова приводит РИА Новости. В рамках кампании будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов и почти 16 тысяч баз народной обороны. Президент подчеркнул, что принять участие могут все желающие граждане, резервисты и действующие ополченцы. Инициатива прозвучала после заявлений администрации США о возможной военной операции против Венесуэлы. Вашингтон отправил к берегам страны три военных корабля с четырьмя тысячами морских пехотинцев. Мадуро расценил эти действия как угрозу и подтвердил намерение мобилизовать около 4,5 миллионов ополченцев для защиты суверенитета. Обострение ситуации вокруг Венесуэлы происходит на фоне президентских выборов, прошедших 28 июля 2024 года, на которых Николас Мадуро одержал победу с 51% голосов. После выборов США усилили давление на венесуэльские власти: госсекретарь Марко Рубио обвинил Мадуро в контрабанде наркотиков и заявил о непризнании его режима. США также направили военные корабли к берегам страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...