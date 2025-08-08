США объявили награду в 50 млн долларов за компромат на президента Венесуэлы Мадуро

США выплатят 50 млн долларов за данные, которые помогут арестовать Мадуро
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За информацию о президенте Венесуэлы в США обещают беспрецедентную сумму
За информацию о президенте Венесуэлы в США обещают беспрецедентную сумму Фото:

Министерство юстиции и государственный департамент США назначили награду 50 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

«Министерство юстиции и Госдепартамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении. Это 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро», — сказала Бонди в соцсети X. 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношении Мадуро выдвинуты обвинения, связанные с незаконной транспортировкой наркотических веществ на территорию страны. По словам Рубио, Мадуро возглавляет наркокартель, захвативший власть в стране, и занимается тем, что поставляет наркотики в США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции и государственный департамент США назначили награду 50 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди. «Министерство юстиции и Госдепартамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении. Это 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро», — сказала Бонди в соцсети X.  Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношении Мадуро выдвинуты обвинения, связанные с незаконной транспортировкой наркотических веществ на территорию страны. По словам Рубио, Мадуро возглавляет наркокартель, захвативший власть в стране, и занимается тем, что поставляет наркотики в США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...