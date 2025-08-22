Из Салехарда до Тюмени ввели дополнительный авиарейс

Дополнительный авиарейс введен 28 августа
Дополнительный авиарейс введен 28 августа Фото:

Авиакомпания «Ямал» добавила еще один рейс из Тюмени в Салехард (ЯНАО) и обратно. Он вылетит 28 августа в 12:00 из Тюмени и в 14:50 — из Салехарда, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«28 августа 2025 года. Рейс 9846/9845 Тюмень — Салехард. Вылет из Тюмени в 12:00. Вылет из Салехарда в 14:50», — написано telegram-канале АК «Ямал».

Также АК «Ямал» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Тюмень — Новый Уренгой и Тюмень — Салехард. Они стартуют 30 августа 2025 года.

