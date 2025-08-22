Из Салехарда до Тюмени ввели дополнительный авиарейс

Дополнительный авиарейс введен 28 августа
Авиакомпания «Ямал» добавила еще один рейс из Тюмени в Салехард (ЯНАО) и обратно. Он вылетит 28 августа в 12:00 из Тюмени и в 14:50 — из Салехарда, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«28 августа 2025 года. Рейс 9846/9845 Тюмень — Салехард. Вылет из Тюмени в 12:00. Вылет из Салехарда в 14:50», — написано telegram-канале АК «Ямал».
Также АК «Ямал» объявила о запуске дополнительных рейсов по маршруту Тюмень — Новый Уренгой и Тюмень — Салехард. Они стартуют 30 августа 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!