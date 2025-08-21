21 августа 2025

Погода снова внесет коррективы в работу главной переправы ЯНАО

Пока на линии работает шесть паромов
Переправа Салехард-Лабытнанги может снова приостановить свою работу. Это связано с ухудшения погодных условий в ЯНАО.

«Прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможно ограничение в работе переправы», — сообщается в telegram-боте «Переправа СХД-ЛБТ».

Сотрудники рекомендуют следить за погодой и планировать поездки заранее. Пока на линии работает шесть паромов.

