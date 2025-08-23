«Предположительно, погибла»: МЧС приостановило поиски альпинистки Наговицыной

В Киргизии приостановлены поисковые работы по обнаружению гражданки России Натальи Наговицыной, оказавшейся заблокированной на пике Победы. Об этом рассказали в МЧС республики. По предварительной информации, женщина погибла.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательных операций пока не будет», — сказал представитель МЧС Киргизии. Его слова передает ТАСС. По предварительным данным, которые сообщают в СМИ, женщина умерла.
Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщила, что спасатели не могут вылететь на вертолете 23 и 24 августа для эвакуации альпинистки из-за плохой погоды. Отправить вертолет планируется 25 августа.
Также поступали сообщения, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.