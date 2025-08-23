«Предположительно, погибла»: МЧС приостановило поиски альпинистки Наговицыной

МЧС Киргизии: поиски альпинистки Наговицыной приостановлены из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее сообщалось, что спасательный вертолет должен вылететь 25 августа (архивное фото)
Ранее сообщалось, что спасательный вертолет должен вылететь 25 августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

В Киргизии приостановлены поисковые работы по обнаружению гражданки России Натальи Наговицыной, оказавшейся заблокированной на пике Победы. Об этом рассказали в МЧС республики. По предварительной информации, женщина погибла.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательных операций пока не будет», — сказал представитель МЧС Киргизии. Его слова передает ТАСС. По предварительным данным, которые сообщают в СМИ, женщина умерла.

Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщила, что спасатели не могут вылететь на вертолете 23 и 24 августа для эвакуации альпинистки из-за плохой погоды. Отправить вертолет планируется 25 августа.

Также поступали сообщения, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киргизии приостановлены поисковые работы по обнаружению гражданки России Натальи Наговицыной, оказавшейся заблокированной на пике Победы. Об этом рассказали в МЧС республики. По предварительной информации, женщина погибла. «В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательных операций пока не будет», — сказал представитель МЧС Киргизии. Его слова передает ТАСС. По предварительным данным, которые сообщают в СМИ, женщина умерла. Ранее член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщила, что спасатели не могут вылететь на вертолете 23 и 24 августа для эвакуации альпинистки из-за плохой погоды. Отправить вертолет планируется 25 августа. Также поступали сообщения, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...