Эвакуировать Наговицыну с пика Победы без вертолета невозможно

По словам Грекова, до альпинистки невозможно добраться без вертолета (архивное фото)
По словам Грекова, до альпинистки невозможно добраться без вертолета (архивное фото)
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну невозможно эвакуировать с пика Победы в горах Тянь-Шаня без использования вертолета. Об этом рассказал начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

«Ее [Наговицыну] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал Греков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что в Киргизии приостановлены поисковые работы по спасению Наговицыной, оказавшейся заблокированной на пике Победы. Об этом рассказали в МЧС республики. Среди причин, по которой за альпинисткой не отправляют вертолет, называют плохие погодные условия.

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщила, что спасатели не могут вылететь на вертолете 23 и 24 августа для эвакуации альпинистки из-за плохой погоды. Отправить вертолет планируется 25 августа.

Также поступали сообщения, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.

