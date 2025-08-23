Эвакуировать Наговицыну с пика Победы без вертолета невозможно

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну невозможно эвакуировать с пика Победы в горах Тянь-Шаня без использования вертолета. Об этом рассказал начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.
«Ее [Наговицыну] искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал Греков. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что в Киргизии приостановлены поисковые работы по спасению Наговицыной, оказавшейся заблокированной на пике Победы. Об этом рассказали в МЧС республики. Среди причин, по которой за альпинисткой не отправляют вертолет, называют плохие погодные условия.
Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова сообщила, что спасатели не могут вылететь на вертолете 23 и 24 августа для эвакуации альпинистки из-за плохой погоды. Отправить вертолет планируется 25 августа.
Также поступали сообщения, что российская альпинистка Наталья Наговицына, которая при восхождении на пик Победы в Киргизии сломала ногу, не подает признаков жизни. Женщина получила травму во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка оказалась на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате погиб сам. В Федерации альпинизма России не уверены в благоприятном исходе для Натальи.
