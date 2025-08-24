В Челябинске опрессовки планируют закончить к 1 сентября

В Челябинске 27 августа закончится шестой этап гидравлических испытаний. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, сейчас от горячего водоснабжения отключены 172 дома.
«К 1 сентября планируем все основные работы закончить. После пятого этапа гидравлических испытаний остаются не подключены 25 домов. Ситуацию устраним до конца недели. Шестой этап заканчивается 27 августа. В ходе него у нас отключено 147 многоквартирных домов», — уточнил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов.
Шестой этап опрессовок планируют закончить без продления сроков. Астахов отметил, что часть ремонтных работ на теплосетях продолжают выполнять без отключения домов от горячего водоснабжения.
