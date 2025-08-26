В Тюмени закрыли купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник в честь завершения лета пройдет 29 августа
Праздник в честь завершения лета пройдет 29 августа Фото:

В Тюмени 26 августа официально закрыли купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Департамент городского хозяйства Тюмени информирует о закрытии купального сезона с 26 августа. Напомним, этот период определен распоряжением администрации города», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что пляжный сезон в городе празднично завершится 29 августа. На озере Круглое ожидается концерт, вечеринка на песке и запуск воздушных змеев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 26 августа официально закрыли купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Департамент городского хозяйства Тюмени информирует о закрытии купального сезона с 26 августа. Напомним, этот период определен распоряжением администрации города», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что пляжный сезон в городе празднично завершится 29 августа. На озере Круглое ожидается концерт, вечеринка на песке и запуск воздушных змеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...