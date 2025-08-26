В Тюмени закрыли купальный сезон

Праздник в честь завершения лета пройдет 29 августа
В Тюмени 26 августа официально закрыли купальный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Департамент городского хозяйства Тюмени информирует о закрытии купального сезона с 26 августа. Напомним, этот период определен распоряжением администрации города», — заявили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что пляжный сезон в городе празднично завершится 29 августа. На озере Круглое ожидается концерт, вечеринка на песке и запуск воздушных змеев.
