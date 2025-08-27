Бывший челябинский вице-губернатор Богашов не смог выйти из СИЗО

Александр Богашов остался в московском СИЗО
Александр Богашов остался в московском СИЗО
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, проходящий по делу о превышении полномочий, 27 августа не смог оспорить отправку в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского горсуда, в котором рассматривалась жалоба экс-чиновника.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Богашова задержали сотрудники челябинского управления ФСБ. В это время он находился в Москве. Экс-чиновника доставили в Басманный райсуд и отправили в СИЗО.

К тому моменту в столицу этапировали управделами правительства области Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова. Они также проходят по делу о превышении полномочий, и также находятся в СИЗО.

