Бывший челябинский вице-губернатор Богашов не смог выйти из СИЗО

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, проходящий по делу о превышении полномочий, 27 августа не смог оспорить отправку в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского горсуда, в котором рассматривалась жалоба экс-чиновника.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Богашова задержали сотрудники челябинского управления ФСБ. В это время он находился в Москве. Экс-чиновника доставили в Басманный райсуд и отправили в СИЗО.
К тому моменту в столицу этапировали управделами правительства области Романа Менжинского и министра имущества региона Эльдара Белоусова. Они также проходят по делу о превышении полномочий, и также находятся в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!