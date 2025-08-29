Путин и Си Цзиньпин за чаем обсудят Украину и Трампа: главные заявления Ушакова о поездке главы РФ в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе за чашкой чая в Пекине в рамках официального визита российского лидера 2–3 сентября 2025 года. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге с журналистами 29 августа.
В рамках визита Путин примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине и обсудит с Си ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Эти и другие заявления Ушакова — в материале URA.RU.
Масштаб и значение саммита ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) остается одной из крупнейших региональных структур, объединяющей 10 государств-членов, два государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. Как отметил Ушаков, в странах ШОС проживает почти половина населения Земли, а их экономика составляет около трети мирового ВВП.
Саммит пройдет 31 августа — 1 сентября в Тяньцзине. Он начнется с торжественного приема 31 августа в 19:00, организованного Си Цзиньпином, где соберутся лидеры делегаций и гости из Монголии, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, а также представители ООН и других международных организаций.
Программа саммита ШОС
Официальная программа стартует утром 1 сентября с коллективного фотографирования лидеров. Затем состоится заседание Совета глав государств ШОС, где будут подведены итоги работы организации за 2024–2025 годы и обсуждены актуальные международные и региональные вопросы. В рамках встречи в формате ШОС+ лидеры рассмотрят тему «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию». Китай передаст председательство в ШОС Кыргызстану, который возглавит организацию в 2026 году, и Россия выразила готовность поддержать Бишкек в этой роли.
Подписание ключевых документов
На саммите планируется подписать около 20 документов. «Центральным станет Тяньцзиньская декларация, отражающая подходы к решению региональных и международных проблем, а также стратегия развития ШОС до 2035 года», — сообщил Ушаков. Среди других решений — создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте и антитеррористического центра в Душанбе. Также ожидается предоставление Лаосу статуса партнера по диалогу, ранее одобренного главами МИД стран ШОС.
80-летие Победы во Второй мировой войне
Особое место в программе саммита займет празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и создания ООН. «Лидеры примут совместное заявление, отдавая дань уважения участникам Победы», — подчеркнул Ушаков. 3 сентября Путин станет главным гостем на торжествах в Пекине, посвященных победе над милитаристской Японией. На параде на площади Тяньаньмэнь будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны и родственники участников войны, включая потомков советских маршалов Василия Чуйкова и Александра Василевского. После парада состоится торжественный обед.
Двусторонние встречи Путина
Путин проведет более 10 двусторонних встреч, и, как отметил Ушаков, возможны дополнительные контакты. В Тяньцзине запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для подготовки визита Путина в Индию в конце 2025 года. Лидеры обсудят отношения стратегического партнерства, закрепленные еще в 2010 году.
Также состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где будут рассмотрены двустороннее сотрудничество, ситуация на Украине и обострение на Ближнем Востоке. Турция, по словам Ушакова, играет важную роль, предоставляя стамбульскую площадку для переговоров по урегулированию конфликта.Кроме того, Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, чтобы обсудить двусторонние отношения и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Планируются контакты с премьерами Камбоджи и Непала, а также с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения энергетики и ситуации в Косово. Встречи также запланированы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама. Прорабатывается возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который будет присутствовать на торжествах 3 сентября и, по данным китайской стороны, займёт место слева от Путина на параде.
Вопрос о встречах с Алиевым и Трампом
Отвечая на вопрос о возможных встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом, Ушаков сказал: «Господина Трампа среди участников нет, а с Алиевым специальной встречи не планировалось, но они будут на одних мероприятиях, так что все возможно». Он отметил, что Алиев примет участие в саммите, и спонтанные контакты с ним не исключены.
Состав российской делегации
Российская делегация на переговорах с Си Цзиньпином будет представлена на высоком уровне. В ее состав войдут вице-премьеры Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Ольга Любимова, Михаил Мурашко, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Сергей Цивилев и Алексей Чекунков. Среди участников — глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители «Ростеха» Сергей Чемезов, «Росатома» Алексей Лихачев, Сбербанка Герман Греф, ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер, «Новатэка» Леонид Михельсон, РФПИ Кирилл Дмитриев, а также Олег Дерипаска, Вероника Никишина, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Борис Титов, Михаил Фрадков и Игорь Шувалов.
Официальный визит в Пекин
После саммита ШОС Путин отправится в Пекин, где 2 сентября состоится трехсторонняя встреча Россия–Китай–Монголия с участием Си Цзиньпина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем пройдут переговоры с Си в расширенном составе, за которыми последует беседа в узком формате «один плюс четыре» (с российской стороны — Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин) и официальный завтрак. Лидеры обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, отношения с США, итоги встречи Путина с Трампом на Аляске, ситуацию на Украине и глобальные вопросы, включая Юго-Восточную Азию и саммит АТЭС.
Поездка на Восточный экономический форум
После завершения программы в Китае Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 4–5 сентября. На форум прибудут делегации из более чем 70 стран, включая деловые круги из Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда. Центральным событием станет пленарное заседание 5 сентября в 15:00, где выступят Путин, премьеры Лаоса и Монголии, а также член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. До пленарного заседания 4 сентября Путин проведет двусторонние встречи с этими лидерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.