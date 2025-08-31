Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО фигуранта по уголовному делу об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском Александра Беспалова, находившегося в розыске. До этого он был под подпиской о невыезде, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Обвиняемый помещен под арест на срок по 5 октября 2025 года включительно», — пояснили в инстанции. Беспалов обвиняется по п.п. «а, з» ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Привлечены к уголовной ответственности по данному делу уже 15 человек. Сейчас в розыске находится Сергей Рябов. Он и Беспалов ранее сотрудничали со следствием.
Об издевательствах на автомойке стало известно 22 февраля, хотя события произошли в начале января. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и общие знакомые вывезли четверых студенток на мойку. Там их избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал конфликт Анашкина-старшего с одной из жертв. После этого его и двух фигурантов арестовали.
Позднее в уголовном деле появились новые эпизоды. Следователи установили, что банда и ранее вывозила потерпевших на мойку, где издевалась над ними. Со многих требовали деньги. Позже были арестованы Виктор Кухтин, Иван Петров, Артем Штука и предполагаемый лидер Александр Лачугин. Все новости по теме агентство собирает — в этом сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!