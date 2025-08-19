Задержание главаря и новые аресты: как расследуют дело о пытках на мойке в Каменске-Уральском

В уголовном деле об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) появились новые фигуранты. За полгода следователи провели большую работу. Подробнее о ней, — в материале URA.RU.
С чего все началось
Публично о пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя месяц после событий. Тогда в Сети появилось видео, на которой толпа парней избивает девушку и поливает ее холодной водой и пеной. После этого силовики задержали первых фигурантов. Их главарем окрестили Давида Анашкина. По версии следствия, он с друзьями похитил компанию девушек и отвез на мойку. По пути жертвам угрожали расправой.
23 февраля суд отправил Анашкина, его несовершеннолетнего брата и другого подростка, в следственный изолятор. В суде их поддерживали друзья, которые позже и сами попали в СИЗО.
Новые задержания
Историю активно освещали федеральные СМИ. На Первом канале в передаче «Пусть говорят» выступал Иван Петров, который защищал арестованных. После этого — 1 марта — он был задержан. Через два дня суд поместил его под стражу. 4 марта в изолятор уехал Виктор Кухтин. Фигурантам вменяют статьи о похищении и вымогательстве. 21 марта был арестован бывший владелец мойки Максим Гурьев.
Жертвы
От рук парней пострадали четыре девушки. Официально потерпевшими признали лишь двух. Остальные неоднократно обращались к главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы он разобрался, почему их не переводят из статуса свидетелей в пострадавших. Адвокаты говорили, что после инцидента девушки испытывают сильный стресс и начали посещать психолога.
Арест лидера
Предполагаемым лидером банды силовики считают Александра Лачугина, а не Анашкина. 1 июля появились сведения о том, что его задержали в Екатеринбурге. В столице Урала он, предположительно, скрывался на съемном квартире. Уже на следующий день его доставили в суд, который отправил мужчину в следственный изолятор. После этого арестовали Артема Штуку.
Розыск остальных
Юноши Сергей Рябов и Александр Беспалов до того, как их объявили в федеральный розыск, якобы активно сотрудничали со следствием и приходили на допросы. А потом пропали. Сейчас полицейские разыскивают их. Девятым арестованным по этому делу стал гаишник Всеволод Чемезов. За ходом расследования URA.RU следит в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!